Finale del Torneo di Burraco dei Centri Anziani del V Municipio

Si è svolta con grande successo la Finale del Torneo di Burraco, un evento molto atteso che ha visto il coinvolgimento delle coppie provenienti dai centri anziani di Villa Gordiani, Alessandrino, La Rustica, Casa Calda, Lepetit e Petroselli.

Durante le settimane precedenti, si è svolta la fase eliminatoria che ha portato a questa entusiasmante conclusione, dove i partecipanti si sono sfidati a colpi di pinelle e jolly.

A Natale, come tradizione vuole, è tempo di premi per tutti, perché diventare più buoni è lo spirito della festa. E così è stato anche per i protagonisti di questo torneo: tutti hanno ricevuto un riconoscimento per la loro partecipazione.

Un particolare plauso va alla coppia vincente, composta da Gambatesa Grazia e Pietrosanti Franco del centro anziani Lepetit, che si sono distinti per abilità e spirito di squadra.

Un sentito ringraziamento va anche al Centro Anziani Petroselli, che ha organizzato l’intero evento, nonché a tutti i centri che hanno partecipato, contribuendo al successo di questa iniziativa.

L’atmosfera di festa e convivialità ha reso questo torneo non solo una competizione, ma anche un momento di socializzazione e di divertimento che ha unito le diverse realtà dei centri anziani del municipio.