Firmato il protocollo tra Città Metropolitana e ICSC: più sostegno agli impianti sportivi scolastici

Firmato questa mattina a Palazzo Valentini il Protocollo d’Intesa triennale tra Città Metropolitana, rappresentata dal Sindaco Roberto Gualtieri, e l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, rappresentato dall’Amministratore Delegato Antonella Baldino, per la promozione e lo sviluppo sostenibile dello Sport e della Cultura.

Si tratta del primo protocollo che ICSC sottoscrive con una Città Metropolitana avente ad oggetto l’operatività degli spazi sportivi scolastici.

Secondo quanto previsto dall’accordo, l’Istituto mette a disposizione la propria esperienza e i propri strumenti finanziari agevolati per supportare i progetti di realizzazione o riqualificazione degli impianti sportivi scolastici individuati dalla Città metropolitana di Roma Capitale nell’ambito delle procedure di partenariato pubblico-privato.

Tale supporto potrà tradursi, ove ricorrano i necessari presupposti, nell’eventuale concessione di mutui alle associazioni e sportive selezionate dalla Città metropolitana che ne facciano richiesta, nel rispetto delle disposizioni del Protocollo e delle procedure interne dell’Istituto.

Per gli interventi di importo fino a 60 mila euro, ICSC potrà valutare la concessione di finanziamenti che non richiedono garanzie per le Associazioni e Società Sportive assegnatarie degli spazi sportivi, grazie al Fondo di Garanzia gestito dall’Istituto.

Inoltre, ICSC potrà fornire una consulenza specialistica finalizzata alle verifiche tecniche preliminari dei progetti complessi, rispetto alla sostenibilità economica, finanziaria e gestionale.

Il Sindaco della Città Metropolitana, Roberto Gualtieri ha spiegato: “Tra i nostri obiettivi prioritari si conferma la promozione dell’impiantistica sportiva di base, a partire dalle scuole. Con questo accordo che firmiamo con il Credito Sportivo e Culturale favoriamo un sostegno rapido e qualificato a tante associazioni e realtà sportive locali che rappresentano la vera spina dorsale di un processo fondamentale di inclusione sociale, dalla Capitale ai comuni più piccoli dell’intero territorio metropolitano”.

“Il Credito Sportivo e Culturale metterà a disposizione delle linee di credito preziose per questo settore che noi riteniamo fondamentale per la tenuta sociale delle comunità. Sarà l’occasione per mettere in sicurezza tante palestre scolastiche e per puntare alla realizzazione di nuovi impianti, al fine di rendere accessibile lo sport di base a tutti e per tutto il giorno, la mattina per gli studenti e il pomeriggio per l’intero territorio” ha aggiunto Daniele Parrucci, Consigliere Delegato Città Metropolitana, Edilizia scolastica, Impianti sportivi e Politiche della Formazione.

“Attraverso la collaborazione tra la Città metropolitana di Roma e ICSC si attiva uno strumento strategico per facilitare la mobilitazione di investimenti privati in infrastrutture sportive scolastiche pubbliche, attraverso la combinazione di soluzioni finanziarie dedicate, advisory specialistica, valutazione di impatto “, ha dichiarato Antonella Baldino, Amministratore Delegato dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale. “Trasformare partenariati pubblico-privati in leve per la costruzione di una rete di infrastrutture sociali integrate nella vita scolastica e nei territori. Un passaggio decisivo nell’impegno della Banca a supporto del sistema educativo, per promuovere progetti che parlano ai giovani e rafforzano il senso di comunità.”

