Fiumicino, approvato il Bilancio Consolidato 2024: +18 milioni e conti “in salute”

Il Consiglio Comunale di Fiumicino ha approvato il Bilancio Consolidato 2024, che presenta un risultato economico positivo di 18.154.126,65 euro e un patrimonio netto di gruppo pari a 181.240.251,45 euro al 31 dicembre 2024.

Il documento, che raccoglie i dati dell’ente comunale e delle società partecipate — Fiumicino Tributi S.p.A. e Farmacie Comunali S.r.l. — offre una visione completa e trasparente della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del cosiddetto “Gruppo Comune di Fiumicino”.

“Non è un semplice adempimento contabile, ma un vero e proprio patto di trasparenza con la nostra Città – ha dichiarato in Aula l’assessore al Bilancio Vincenzo D’Intino – Il bilancio consolidato è la fotografia dell’intera famiglia pubblica e mostra con chiarezza il valore che il nostro Comune e le sue società producono per la collettività. È uno strumento che misura i risultati delle nostre scelte e ci aiuta a pianificare il futuro”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal Sindaco Mario Baccini, che ha sottolineato come i conti del Comune “godano di buona salute”.

“Il bilancio consolidato rappresenta una base solida su cui costruire il futuro – ha affermato il Primo Cittadino – Abbiamo lavorato valorizzando il patrimonio pubblico e mettendo a sistema la Fiumicino Tributi, che produce risultati significativi in termini di efficienza e ritorno economico”.

Per quanto riguarda le Farmacie Comunali, il Sindaco ha riconosciuto margini di miglioramento, annunciando un lavoro congiunto con il CdA per rafforzarne le performance economiche nei prossimi mesi. Ha inoltre ricordato la presenza del Comune, seppur con quote minoritarie, in altre realtà come Acea ATO2, Acea Spa e Aeroporti di Roma, con le quali è in corso un dialogo costante per migliorare i servizi sul territorio.

Baccini ha rivendicato anche i risultati ottenuti nella lotta all’evasione fiscale, che hanno permesso di recuperare risorse preziose da reinvestire in opere concrete, come l’acquisto dell’immobile di via Siliqua ad Aranova, destinato al decentramento amministrativo nel nord del Comune. “Abbiamo dimostrato che si può investire senza ricorrere a mutui, ma valorizzando le risorse interne” ha sottolineato.

“Il primo anno abbiamo gestito un bilancio ereditato, il secondo abbiamo tracciato una direzione. Oggi, con il bilancio 2024, gestiamo pienamente risorse e finanze frutto del nostro lavoro. Da qui partono i risultati concreti che i cittadini vedranno attraverso opere, servizi e interventi che miglioreranno la nostra comunità” ha concluso il Sindaco.

Il Bilancio Consolidato 2024 sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, e sulla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), a garanzia della massima accessibilità per tutti i cittadini.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.