Fiumicino, stop ai botti di Capodanno: scatta il divieto per tutelare persone e animali

A Fiumicino il Capodanno sarà più silenzioso e sicuro. Il sindaco Mario Baccini ha firmato un’ordinanza che vieta l’utilizzo di fuochi d’artificio, petardi, razzi e altri articoli pirotecnici per tutto il periodo delle festività.

Il provvedimento entrerà in vigore domani, 31 dicembre, a partire dalle 20 e durerà fino alle 23:59 del 6 gennaio, con l’obiettivo di garantire la sicurezza delle persone, proteggere gli animali e preservare il territorio.

L’ordinanza è nata dall’esigenza di prevenire incidenti e disagi causati dall’uso improprio di materiale pirotecnico, che ogni anno porta con sé episodi di pericolo e stress, soprattutto per gli animali domestici.

Il divieto si estende a botti e razzi, inclusi quelli di libera vendita, se utilizzati in luoghi pubblici o privati senza le dovute precauzioni.

Sono invece esclusi dal provvedimento gli articoli di libera vendita che producono effetti luminosi minimi, come bengala, fontane per torte e bacchette scintillanti, considerati meno invasivi e più sicuri.

Chi violerà l’ordinanza dovrà fare i conti con sanzioni amministrative che vanno dai 25 ai 500 euro, oltre al sequestro immediato del materiale pirotecnico.

Per violazioni più gravi, saranno applicate le disposizioni previste dalla normativa vigente.

“Ogni anno assistiamo a incidenti che possono essere facilmente evitati. Invitiamo i cittadini a scegliere modalità di festeggiamento rispettose e sicure, evitando comportamenti che possano mettere a rischio l’incolumità propria e altrui, così come la tranquillità degli animali domestici e selvatici”.

