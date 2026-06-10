Fiumicino, sul maxi-porto delle crociere l’ombra dei ricorsi: anche Italia Nostra scende in campo al Tar

Il futuro del litorale romano e i destini del turismo crocieristico internazionale si incrociano, ancora una volta, nelle aule della giustizia amministrativa.

Il mega-progetto per la realizzazione del nuovo porto turistico e crocieristico di Fiumicino, pensato per accogliere le gigantesche ammiraglie dei mari a pochi chilometri dalla foce del Tevere, si trova a fare i conti con una nuova, pesantissima tegola legale.

Italia Nostra, la storica associazione nazionale per la salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente, ha infatti rotto gli indugi e ha depositato formale atto di intervento al Tar del Lazio, affiancando ufficialmente la trincea dei comitati locali che da mesi chiedono di bloccare i cantieri.

La mossa congela l’entusiasmo della Fiumicino Waterfront, la società controllata dal colosso statunitense Royal Caribbean che promuove l’opera, e apre una nuova faglia in un dibattito politico ed economico che sta spaccando il territorio laziale.

Sotto la lente del Tar le perizie ambientali e il rischio per gli habitat

I legali di Italia Nostra hanno messo nero su bianco una serie di rilievi tecnici che colpiscono il cuore dell’iter amministrativo che ha portato ai primi via libera.

Il ricorso contesta frontalmente la solidità delle valutazioni di impatto ambientale (Via), ritenute lacunose e non sufficientemente approfondite in relazione alla fragilità idrogeologica e biologica della costa.

Al centro della contesa c’è la vicinanza dello scalo a diverse aree inserite nella rete europea di protezione naturalistica per la conservazione della biodiversità.

Secondo gli ambientalisti, la presenza di colossi galleggianti da migliaia di passeggeri e le conseguenti opere di dragaggio dei fondali finirebbero per alterare in modo irreversibile gli ecosistemi marini e terrestri della zona, senza che l’istruttoria pubblica abbia preso in considerazione scenari alternativi o misure di mitigazione efficaci.

Lipu e imprese portuali fanno blocco: “Ecosistema costiero a rischio”

La mobilitazione contro il porto di Fiumicino, d’altronde, ha smesso da tempo di essere una questione puramente di quartiere, aggregando sigle trasversali e interessi apparentemente distanti.

Sulla barricata ambientale resta schierata in prima linea la Lipu (Lega Italiana Protezione Uccelli), che giudica il progetto una minaccia diretta per le rotte migratorie e le oasi aviarie della foce.

Ma a dare il segno di quanto la partita sia complessa è l’intervento in giudizio dell’Ancip (Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali), scesa nell’agone legale per tutelare i livelli occupazionali e gli assetti economici delle aziende che già operano nel settore marittimo del Lazio, preoccupate da un potenziale squilibrio logistico.

Per il fronte del no, l’hub di Royal Caribbean non può essere valutato come un corpo estraneo, ma va inserito nel combinato disposto con gli altri grandi progetti industriali e portuali previsti lungo la medesima striscia di costa.

Il timore diffuso è quello di un effetto saturazione capace di cancellare la fisionomia naturale del litorale.

La parola passa ora ai magistrati del Tar, chiamati a pesare l’interesse economico di un investimento miliardario contro il diritto alla conservazione di un ecosistema costiero sempre più fragile e aggredito.

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