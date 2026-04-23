Flaminio, ok al progetto per il nuovo Stadio Centrale del Foro Italico

Via libera definitivo al restyling dello Stadio Centrale del Foro Italico. L’Assemblea capitolina ha approvato il progetto di riqualificazione architettonica e funzionale dell’impianto, chiudendo un iter condiviso tra istituzioni e enti coinvolti nello sviluppo dell’area.

Il piano, promosso da Sport e Salute insieme al Ministero della Cultura, alla Regione Lazio, al CONI e a Roma Capitale, punta a trasformare lo stadio in uno spazio moderno e polifunzionale, capace di vivere tutto l’anno e non solo durante i grandi appuntamenti tennistici.

Il progetto prevede una copertura innovativa, con una parte fissa di circa 6.500 metri quadrati e una mobile di ulteriori 1.700, che consentirà l’utilizzo dell’impianto in ogni stagione.

La capienza sarà portata a 12.500 posti, mentre nuovi spazi – tra cui oltre 2.000 metri quadrati di terrazze panoramiche – arricchiranno l’esperienza del pubblico.

Particolare attenzione è riservata anche all’accessibilità, con l’introduzione di ascensori e percorsi dedicati, e alla mobilità, grazie al potenziamento delle aree di sosta tra viale dei Gladiatori e via Roberto Morra.

L’intervento si inserisce in un disegno più ampio di trasformazione del quadrante Flaminio, dove negli ultimi anni si sono concentrati numerosi progetti di rigenerazione urbana e culturale.

Tra questi, il futuro Museo della Scienza, il recupero delle ex caserme di via Guido Reni, lo sviluppo del Grande MAXXI, l’ampliamento degli spazi dell’Auditorium e la riqualificazione di viale de Coubertin, oltre alla nuova linea tranviaria prevista per collegare l’area.

Per l’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia, si tratta di un intervento strategico che va oltre il semplice ammodernamento dell’impianto sportivo: “È un tassello fondamentale nel processo di trasformazione del quadrante Flaminio e rappresenta un modello di sviluppo urbano contemporaneo, in cui sport, cultura e spazio pubblico si integrano. Un progetto che contribuisce a costruire una città più inclusiva, sostenibile e competitiva a livello europeo”.

Con l’approvazione della delibera, si apre ora la fase operativa che porterà alla realizzazione di uno degli interventi più significativi per il futuro del Foro Italico e dell’intero quadrante nord della Capitale.

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