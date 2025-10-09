Flashmob di solidarietà al popolo palestinese a Pietralata

Sabato 11 ottobre, DiversaMente SCUP e Liberi Nantes, con il patrocinio del Municipio Roma IV, organizzano un flashmob a Pietralata a sostegno del popolo palestinese, per il quale viene chiesto a tutti i partecipanti di portare un foglio bianco con la scritta in nero “Palestina libera”.

Il flashmob è stato organizzato con la parola d’ordine “Dalla Tiburtina a Gaza un solo grido: Palestina libera“.

L’appuntamento è sabato 11 ottobre alle ore 15:00 al parco di via Pomona.

