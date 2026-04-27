Fragole: piccoli frutti, grande valore nutrizionale e funzionale

Le fragole (Fragaria × ananassa) sono tra i frutti più consumati al mondo e rappresentano un elemento importante della dieta, soprattutto nei modelli alimentari mediterranei.

Oltre al loro gusto e alla loro versatilità, negli ultimi anni sono state sempre più studiate per il loro contenuto di composti bioattivi e per il loro possibile ruolo nella prevenzione delle malattie croniche.

Dal punto di vista nutrizionale, le fragole si caratterizzano per un basso contenuto calorico e per un’elevata presenza di acqua, fibre e micronutrienti. Sono particolarmente ricche di vitamina C, in quantità spesso superiori a quelle degli agrumi, e rappresentano anche una buona fonte di folati e di minerali come potassio e manganese.

La combinazione di fibre e zuccheri naturali contribuisce a un assorbimento graduale dei carboidrati, favorendo il controllo della glicemia.

La loro principale peculiarità risiede però nella ricca componente fitochimica. Le fragole contengono numerosi polifenoli, tra cui antociani, flavonoli, acidi fenolici ed ellagitannini.

Gli antociani, responsabili del colore rosso intenso, sono tra i composti più abbondanti e studiati, mentre gli ellagitannini e l’acido ellagico contribuiscono in modo significativo alle proprietà antiossidanti.

Questi composti svolgono un ruolo importante nel contrastare lo stress ossidativo, un processo legato all’invecchiamento e allo sviluppo di molte patologie croniche.

Tuttavia, studi più recenti suggeriscono che i benefici delle fragole non dipendono esclusivamente dalla loro capacità antiossidante, ma anche dalla loro azione su specifici meccanismi cellulari, come la regolazione dell’infiammazione e dei segnali metabolici.

Un aspetto rilevante riguarda la variabilità della composizione nutrizionale. Il contenuto di vitamine e composti bioattivi può variare in funzione della varietà, delle condizioni di coltivazione, del grado di maturazione e dei metodi di conservazione.

Anche i processi di trasformazione, come la produzione di succhi o confetture, possono ridurre la quantità di alcune sostanze sensibili al calore, come la vitamina C.

Dal punto di vista biologico, il consumo di fragole è stato associato a diversi effetti benefici. Studi clinici e osservazionali suggeriscono un possibile miglioramento del profilo lipidico, una riduzione dei marcatori infiammatori e una maggiore protezione nei confronti dello stress ossidativo.

Inoltre, il consumo regolare di fragole può contribuire al controllo della pressione arteriosa e della glicemia, con effetti positivi sul rischio cardiovascolare.

Le fragole sono state anche studiate per il loro potenziale ruolo nella prevenzione di alcune patologie degenerative.

I loro composti bioattivi possono contribuire alla protezione delle cellule, modulando processi legati alla proliferazione cellulare, all’infiammazione e al danno ossidativo. Un elemento importante da considerare è la biodisponibilità di questi composti.

Solo una parte dei polifenoli viene assorbita direttamente, mentre una quota significativa viene trasformata dal microbiota intestinale in metaboliti attivi, contribuendo in modo indiretto agli effetti benefici.

La ricetta: Crostata di Fragole

Ingredienti (per uno stampo da 24 cm)

Per la pasta frolla

300 g farina 00

150 g burro freddo

120 g zucchero

1 uovo + 1 tuorlo

Scorza di limone grattugiata

1 pizzico di sale

Per la crema pasticcera

500 mL latte

4 tuorli

120 g zucchero

40 g amido di mais (o farina)

Scorza di limone

1 bacca di vaniglia (opzionale)

Per la decorazione

400 g fragole fresche

Gelatina per dolci (o confettura di albicocche)

Procedimento

Per la pasta frolla, lavorare velocemente farina e burro fino ad ottenere un composto sabbioso. Aggiungere zucchero, uova, scorza di limone e sale. Impastare fino a ottenere un panetto omogeneo. Avvolgere nella pellicola e far riposare in frigo per 30 minuti.

Per la base della crostata, stendere la frolla e rivestire lo stampo imburrato. Fare dei buchi sul fondo con una forchetta. Coprire con carta forno e legumi secchi (cottura in bianco). Cuocere a 180°C per circa 25 minuti. Lasciare raffreddare completamente.

Per la crema pasticcera, scaldare il latte con scorza di limone e vaniglia. A parte, montare i tuorli con lo zucchero, poi aggiungere l’amido. Versare il latte caldo filtrato e rimettere sul fuoco. Mescolare fino ad addensare. Far raffreddare coperta con pellicola a contatto.

Versare la crema nella base ormai fredda. Disporre le fragole tagliate (intere o a metà) in modo armonioso. Lucidare con gelatina o confettura leggermente scaldata.

Chef Nausica Ronca

Bibliografia utilizzata

-Critical Reviews in Food Science and Nutrition 54 (2014) 790-806. https://doi.org/10.1080/10408398.2011.608174

-Journal of Agricultural and Food Chemistry 62 (2014) 3867-3876. https://doi.org/10.1021/jf405455n

-Nutrition 28 (2012) 9-19. https://doi.org/10.1016/j.nut.2011.08.009

-Natural Product Research 27 (2013) 448-455. https://doi.org/10.1080/14786419.2012.706294

♦ Questo articolo fa parte della rubrica “Le tre C della Salute: Cibo, Chimica, Cucina”, un viaggio tra scienza e sapori della cucina mediterranea, a cura del Prof. Stefano Cinti.

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