Francesca del Bello si conferma presidente del II municipio

Dopo il ballottaggio del 17 e 18 ottobre 2021 è stato eletto il presidente del Municipio Roma 2.

Francesca Del Bello candidato per il centrosinistra ha ottenuto la maggioranza dei voti con il 64% mentre il candidato del centrodestra Patrizio Di Tursi si è fermato al 36%.

Come voti in assoluto la Del Bello ne ha raccolti 40.381, molti in più rispetto ai 24.037 del primo turno.

Il centrodestra è riuscito ad incrementare solo di 2.000 voti quelli presi al primo turno passando da 20.423 a 22.715.

L’affluenza è stata bassa: 47,82%; al primo turno fu il 56,52%.

Il Municipio Roma 2 è stato tra i territori quello in cui l’affluenza ha registrato la percentuale più alta in entrambe i turni.

Le preferenze ottenute dai candidati al Consiglio del II municipio Dopo le elezioni del 3 e 4 ottobre 2021