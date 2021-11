Il nuovo consiglio e la giunta del II municipio

Il 4 novembre 2021 si è tenuto il primo consiglio del II municipio dopo le elezioni di ottobre. Al termine della seduta la presidente Francesca Del Bello ha augurato buon lavoro al nuovo Presidente dell’Aula Gian Paolo Giovannelli (nella foto), ai due Vicepresidenti Monica Didò (Lista Gualtieri) e Patrizio Di Tursi (Forza Italia) e a tutte le consigliere e i consiglieri.

“Saranno cinque anni molto impegnativi – ha dichiarato Del Bello – in cui lavoreremo ogni giorno per la rinascita di Roma insieme al sindaco Roberto Gualtieri”.

Ad inizio settimana la Presidente del Municipio Roma 2 ha reso noti i nomi degli assessori della sua Giunta.

Emanuele Gisci

Gisci è vicepresidente e assessore a Bilancio, Patrimonio, Personale e Decentramento.

Quarant’anni, laureato in Psicologia all’Università La Sapienza di Roma. Psicologo e psicoterapeuta, ha svolto importanti lavori nelle scuole rafforzando i rapporti fra Municipio e istituzioni didattiche, con iniziative significative e a costo zero. Nella precedente consiliatura ha svolto il ruolo di assessore alle Politiche scolastiche.

Valentina Caracciolo

Caracciolo è assessore ad Attività Produttive e Mobilità.

Quarantotto anni, nata a Cosenza e laureata in Sociologia della Comunicazione all’Università La Sapienza. Nella precedente consiliatura ha svolto il ruolo di presidente della Commissione ai Lavori Pubblici ed è stata consigliera Pd dal 2013.

Rosario Fabiano

Fabiano è l’assessore ad Ambiente e Sport.

Cinquantuno anni, laureato in Storia Contemporanea. Molto legato al territorio di San Lorenzo, sia per affetto sia come attività politica. Ha militato nei movimenti per il diritto all’abitare ed è da sempre impegnato per la difesa delle categorie sociali più svantaggiate. Per lui si tratta di una conferma nell’assessorato all’Ambiente, ruolo già rivestito nella precedente consiliatura. In precedenza è stato anche consigliere nell’ex III Municipio, dove era presidente della Commissione Ambiente e Mobilità.

Paola Rossi

Rossi è assessora alla Scuola e ai Lavori Pubblici. Cinquantasei anni, nata a Palmanova (Udine) e laureata in Architettura a Valle Giulia. Prima tra gli eletti nella lista Pd con 690 preferenze, nella precedente consiliatura ha occupato il ruolo di presidente della Commissione Scuola. Tra le sue priorità proprio la sicurezza degli edifici scolastici.

Gianluca Bogino

Bogino è assessore a Politiche sociali, Politiche giovanili e Pari opportunità.

Appena 26 anni, nato a Roma, diplomato al liceo Classico Pilo Albertelli, studente di Storia Antropologia e Religioni a La Sapienza. Nel 2016, a 20 anni, è stato il più giovane degli eletti nel consiglio del Municipio II.

Fabrizio Rufo

Rufo è assessore a Cultura e Università.

Cinquantacinque anni, professore associato del dipartimento di Biologia Ambientale della Sapienza, titolare del corso di Bioetica. Alle scorse amministrative era candidato in consiglio comunale nelle lista del Pd.

Nuovi consiglieri

Paola Rossi, Gianluca Bogino e Rosario Fabiano si dimetteranno dalla loro carica di consigliere e saranno sostituiti dai primi dei non eletti nella lista del Pd (2) e Lista Civica Gualtieri (1).

Quindi entrano in consiglio Silvia Aloe, Arianna Camellini e Sonia Maurer.