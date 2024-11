Franco Ferrarotti, addio

È morto oggi, 13 novembre 2024, a 98 anni (era nato a Palazzolo Vercellese, in Piemonte, il 7 aprile del 1926) Franco Ferrarotti, il più grande sociologo italiano del ‘900, colui che più di tutti si è battuto perché la sociologia diventasse, in Italia, una disciplina autonoma rispetto alla filosofia e, soprattutto, che venisse insegnata, nelle università, in una propria autonoma facoltà.

Il suo “Trattato di sociologia” è stato uno dei libri più diffusi, letti e consultati non solo dagli studiosi e dagli studenti di sociologia, ma da tutti coloro che desideravano allargare le loro conoscenze alle leggi, ai meccanismi, ai fenomeni “sociali” che determinano la coscienza e la vita quotidiana delle persone che vivono nelle moderne società caratterizzate da un’economia tecno-capitalistica.

Anche come “ricercatore sul campo” ha lasciato un’impronta indelebile: il suo libro “Roma da capitale a periferia” (1970) è stato la “Bibbia” per tutti coloro (io compreso) che non non volevano limitarsi soltanto alla conoscenza dei fenomeni di sfruttamento del lavoro e sul lavoro, e delle forme di emarginazione nelle borgate e nei borghetti creati dalla grande speculazione edilizia, ma volevano anche combatterne le cause e costruire una forma diversa della città.