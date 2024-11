Freddo, neve e ghiaccio: le disposizioni in caso di emergenza

Con l’arrivo della stagione invernale Roma Capitale si dota di un piano operativo dettagliato per affrontare eventuali emergenze legate a ondate di grande freddo, caduta di neve e formazione di ghiaccio.

L’ordinanza n. 139 del 22 novembre 2024 firmata dal Sindaco, Roberto Gualtieri, garantisce una pianificazione capillare che coinvolge il Dipartimento Politiche Sociali e Salute, il Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, la Protezione Civile, tutti i Municipi, gli uffici capitolini e le aziende erogatrici di publici servizi, il Corpo di Polizia Locale.

Ondate di grande freddo:

In particolare, in caso di ondate di grande freddo il Dipartimento Politiche Sociali e Salute dovrà adottare e coordinare appropriati interventi ed iniziative atti a mitigare le difficoltà delle fasce sociali più deboli, con particolare riguardo alle persone senza fissa dimora.

Ghiaccio:

In caso di formazione di ghiaccio il Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, i Municipi, le aziende erogatrici di pubblici servizi, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio dovranno porre in essere, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza, ai sensi di legge, adeguati interventi finalizzati alla salvaguardia dell’incolumità delle persone e alla preservazione e custodia dei beni.

Neve:

In caso di neve, gli uffici capitolini e aziende erogatrici di pubblici servizi, i pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico dervizio, le organizzazioni di volontariato, coordinati dal Dipartimento Protezione Civile di Roma Capitale, in collaborazione con i Municipi, dovranno attenersi a quanto previsto nel “Piano speditivo per rischio neve e ghiaccio“.

Inoltre su tutte le strade del territorio di Roma Capitale, fatti salvi eventuali specifici divieti di circolazione adottati nella contingenza dell’evento con prowedimenti emessi dall’Amministrazione Capitolina o da altro ente preposto, la circolazione dovrà essere consentita ai soli veicoli provvisti di pneumatici invernali o che abbiano a bordo mezzi idonei alla marcia su neve e su ghiaccio da utilizzare in caso di necessità.

I conducenti di taxi saranno autorizzati a protrarre l’orario di lavoro anche oltre la normale pianificazione del turni previsti.

Protocollo operativo di intervento:

L’Ordinanza dispone inoltre che l’Assessore alle Politiche Soclali e Salute coordini uno specifico gruppo di lavoro costituito dal Direttore del Dipartimento Politiche Sociali e Salute, dal Direttore del Dipartimento Protezione Civile e dal Comandante del Corpo di Polizia di Roma Capitale in vista dell’adozione di uno specifico “protocollo operativo di intervento” finalizzato (nel caso in cui vi sia la previsione che la temperatura scenda al disotto degli zero gradi centigradi) ad integrare le procedure delle rispettive sale operative e l’impiego delle risorse umane disponibili in fascia oraria notturna, in vista dello sviluppo di azioni sul territorio coordinate e finalizzate all’individuazione di persone esposte al rischio di ipotermia ed all’apprestamento, nei loro confronti, delle idonee misure di assistenza o soccorso, anche allestendo – in concorso con i Municipi – specifiche aree “safe space” notturne e attivando servizi straordinari di accoglienza.

Ai cittadini è raccomandata la protezione delle tubature contro il gelo, mentre ai proprietari e gestori di stabili e rammentato l’obbligo di sgombero neve dai marciapiedi adiacenti agli edifici dalle 8:00-20:00.

L’Ordinanza del Sindaco n. 139 del 22 novembre 2024

