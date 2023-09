Fredom Amaniel e Lucia Mitidieri vincono la 30ª Corri Colonna

La Corri Colonna “Trofeo Cantine Conte Zandotti corsa su strada di km 10 attraverso i vigneti e gli ulivi, del luogo che si è svolta domenica 24 settembre 2023 è stata organizzata dalla Running Evolution.

Il segnale di partenza all’evento è stato effettuato alle 9,30 dallo speaker Ludovico Nerli Ballati in collaborazione di Fausto Giuliani Sindaco di Colonna nel tradizionale luogo via Colle S Giuliano presso il campo sportivo.

La gara, la trentesima edizione, organizzata per la prima volta dopo il periodo del covid, ha registrato la partecipazione di migliaia di concorrenti. Attratti dalle bellezze paesaggistiche che Colonna sa offrire come tutti i paesi dei Castelli Romani, del resto, e per la perfetta organizzazione grazie alla Running Evoltion, la Corricolonna è sempre ben partecipata da atleti che arrivano anche dalle Regioni Limitrofe alla Regione Lazio. Moltissimi i premi per gli assoluti di categoria e di società

Immediatamente subito dopo il segnale di partenza Il lungo serpentone multicolore di concorrenti ha dovuto subito affrontare un paio di centinaia di metri di strada di dura salita, poi hanno proseguito per via Frascati, via Montecompatri e via Valle Soia, imboccata via Pratoni gli atleti hanno lasciato l’abitato di Colonna per correre in piena campagna, fino al settimo chilometro per tornare poi nel centro abitato attraverso via Palmiro Togliatti e via Alcide De Gasperi fino al traguardo posizionato via di Colle S. Andrea.

La segnalazione chilometrica è stata evidenziata con apposita cartellonistica, posizionata in modo visibile sul margine destro della strada con la presenza di molti volontari per indicare il percorso.

Al 5° km al rientro della carovana nell’abitato di Colonna dopo il percorso di periferia è emersa la superiorità di Freedom Amaniel, il quale è transitato con largo margine su gli altri concorrenti. Freedom un ragazzo che non si è mai guardato indietro e con umiltà e passione e capacità insegue i suoi sogni, è riuscito a contenere il suo vantaggio fino al traguardo, inserendo nel suo bagaglio di vittorie anche la 30ª edizione della Corri Colonna.

Caratteristico ed unico il tradizionale appuntamento, al passaggio del km 9 dove i concorrenti hanno trovato il ristoro con “fatti un goccio” (ristoro con pregiati vini di Cantine Zandotti).

Le promiazioni si sono svolte sul posto alla presenza delle Autorità di Colonna dal Presidente della Running Evolution e dello speaker.

Ordine di arrivo: vince Fredom Amaniel – Solid Sport Lab ASD con il tempo di 0:31:41, -seguito da Luca Zanetti A.S.D. Atletica Futura Roma (0:33:02) – al terzo posto si è classificato Matteo Moretti della Tirreno Atletica Civitavecchia ( 0.33.25)

Fra le donne sul podio più alto è salita Lucia Mitidieri A.S.D. Piano Ma Arriviamo con il tempo di 0:31:41- a seguire Simona Magrini Olibanum Overruners ASD, e Nataliya Tsyupka Italiana Running A.S.D.