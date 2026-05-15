Fregene, i bimbi si riprendono il “boschetto”: inaugurata l’area verde della scuola Arcobaleno

Tra palloncini colorati, risate e giochi all’aria aperta, il boschetto della scuola comunale dell’infanzia “Arcobaleno” di Fregene è tornato finalmente a vivere.

Dopo mesi di interventi di riqualificazione e messa in sicurezza, questa mattina l’area verde è stata riconsegnata ai bambini, trasformando l’inaugurazione in una piccola festa di quartiere all’insegna della natura e della condivisione.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco di Fiumicino Mario Baccini, il presidente del consiglio comunale Roberto Severini, l’assessore all’Ambiente Stefano Costa e il personale scolastico del plesso, accolti dall’entusiasmo degli alunni che hanno subito ripopolato sentieri e spazi verdi.

L’intervento ha restituito dignità a un’area che negli ultimi anni aveva mostrato evidenti segni di degrado. Non una semplice manutenzione, ma un progetto pensato per coniugare sicurezza, sostenibilità ambientale e valorizzazione del patrimonio naturale già presente.

I vecchi steccati danneggiati sono stati sostituiti con nuove strutture in castagno naturale e croci di Sant’Andrea, mentre una rete protettiva a maglie strette è stata installata per mettere in sicurezza l’area senza alterarne l’equilibrio paesaggistico. Recuperate anche le panchine del giardino, tornate fruibili per attività all’aperto e momenti di socialità.

Particolare attenzione è stata dedicata alla cura del verde. La bonifica del sottobosco ha eliminato residui e materiali accumulati nel tempo, mentre per la manutenzione delle querce storiche si è scelto di utilizzare tecniche di climbing arboricolo non invasive, evitando interventi aggressivi sulle alberature e preservando l’ecosistema del piccolo polmone verde.

Per l’amministrazione comunale il recupero del boschetto rappresenta molto più di un semplice restyling urbano. “Restituire questo spazio ai bambini significa investire nel loro rapporto con la natura e nella qualità della loro crescita”, ha spiegato il sindaco Baccini durante l’inaugurazione. “Abbiamo voluto realizzare un intervento rispettoso dell’ambiente, utilizzando materiali naturali e garantendo al tempo stesso la massima sicurezza”.

La mattinata si è così trasformata in una lezione a cielo aperto, con i piccoli alunni impegnati tra corse, giochi e attività nel verde. Un ritorno alla normalità che, per la scuola Arcobaleno, ha il sapore di una rinascita.

E proprio l’entusiasmo dei bambini, tornati a vivere il loro boschetto dopo anni di abbandono, è stato il segnale più evidente del valore del progetto: uno spazio educativo recuperato, dove natura e scuola tornano a camminare insieme.

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