Fuga tra le strade di Roma: il maiale nero di Ponte Mammolo torna a casa

Non pascola più tra le aiuole lungo la strada il maiale nero che, nei giorni scorsi, aveva destato curiosità e preoccupazione a Ponte Mammolo. L’insolito vagabondare dell’animale è giunto al termine quando, nella serata di martedì 8 ottobre, è stato catturato e trasferito al Centro Carni di viale Palmiro Togliatti.

Nonostante la destinazione, il suino non farà una fine crudele. La sua permanenza al Centro sarà breve, giusto il tempo di completare i controlli sanitari, poiché è stato identificato il proprietario e presto potrà riabbracciare il suo animale.

L’operazione di cattura, gestita con efficienza dal personale della struttura comunale, ha avuto un lieto fine grazie anche alla collaborazione con le autorità veterinarie e le associazioni animaliste.

“Un sentito ringraziamento va agli addetti del Centro Carni e alla Direzione Mercati all’Ingrosso per la brillante gestione del recupero e della messa in sicurezza del maiale nero, fuggito in zona Palmiro Togliatti,” ha dichiarato l’assessora capitolina alle Attività Produttive Monica Lucarelli. “Grazie al loro intervento, l’animale è stato trasportato in una struttura idonea, sotto la supervisione del veterinario dell’ASL per i necessari accertamenti sanitari”, ha aggiunto.

Questi controlli sono risultati essenziali, poiché l’area di Ponte Mammolo ricade in una “zona 1” ad alto rischio per la peste suina africana (PSA), una malattia virale che colpisce i suini.

Sebbene nella zona non siano stati segnalati casi, la vicinanza con aree soggette a restrizioni rende necessaria una verifica accurata per escludere qualsiasi pericolo di contagio.

“Siamo riusciti a rintracciare il proprietario, che aveva affidato il maiale a un conoscente. Una volta terminati tutti i controlli veterinari, l’animale sarà restituito al legittimo proprietario,” ha assicurato l’assessora Lucarelli. Dopo un’avventura tra le strade di Roma, il maiale nero potrà dunque tornare finalmente a casa.

Questa operazione, che si è conclusa con un esito positivo, è il frutto di una cooperazione impeccabile tra istituzioni e associazioni. “Un ringraziamento speciale va anche agli animalisti che hanno dato un contributo fondamentale durante l’intervento,” ha sottolineato Lucarelli. “L’operazione rappresenta un esempio virtuoso di gestione integrata e collaborativa, che dimostra l’importanza di lavorare insieme per il benessere animale.”

Dunque, dopo un’avventura che lo ha visto protagonista tra aiuole e asfalto, il maiale nero di Ponte Mammolo si appresta a tornare alla tranquillità della sua casa, grazie a un intervento che ha dimostrato l’efficacia del lavoro di squadra.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙