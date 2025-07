“Fuori la mafia da Ostia”: un piano straordinario per liberare il litorale

Via delle Azzorre, venerdì 11 luglio. Una strada come tante di Ostia, ma che per una sera si è fatta simbolo di un’urgenza più grande: liberare il territorio dalla morsa soffocante della criminalità organizzata. A pronunciare, a voce alta, lo slogan “Fuori la mafia da Ostia” non sono solo attivisti e residenti, ma un fronte largo e trasversale: partiti del centrosinistra e Movimento 5 Stelle, uniti in un patto che mira a trasformare le parole in impegni scritti e azioni concrete.

Per qualcuno è stata una passerella politica. Per chi c’era, invece, è stato un momento di rottura, un segnale forte. Un “basta” lanciato alle connivenze, al silenzio, all’abbandono istituzionale.

Un piano per il territorio

Il cuore dell’azione è un documento presentato al Municipio X, che punta a un piano straordinario per il controllo del territorio. Un piano che non si limita agli annunci, ma chiede azioni precise a tutti i livelli istituzionali: governo, parlamento, Regione Lazio e Comune di Roma.

Si parla di più agenti, più mezzi, più presenza. Le richieste sono puntuali: rafforzare i presidi di polizia, aumentare gli organici, istituire nuove sedi di forze dell’ordine. Il contrasto alla criminalità organizzata deve partire da qui, dalla sicurezza costante e capillare.

Focus sul litorale: Capitaneria da potenziare

Un’attenzione particolare è rivolta al litorale, frontiera sensibile per traffici illeciti e abusi edilizi. Per questo, si propone un potenziamento della Capitaneria di Porto, con più risorse e strumenti per vigilare meglio e più a fondo, soprattutto contro le occupazioni illegali e gli affari delle organizzazioni mafiose.

Al Comune: più vigili e servizi

Ma il piano non riguarda solo la sicurezza. Al sindaco Gualtieri e alla giunta capitolina, il Municipio X chiede più agenti della Polizia Locale per il Gruppo Mare, ma anche un incremento delle risorse agli uffici municipali per erogare servizi più efficienti e rapidi, soprattutto quelli legati alla gestione dei beni confiscati alla mafia.

Il caso del Faber Village, simbolo della rinascita sottratto ai clan e poi dimenticato dalle istituzioni fino a subire atti vandalici e incendi, è ancora una ferita aperta. E non deve più ripetersi.

Legalità nei contratti e trasparenza

Altro punto cruciale è la trasparenza amministrativa: tracciabilità negli appalti pubblici, controlli rigorosi e protocolli di legalità. Il documento chiede anche, a livello nazionale, di ripristinare il reato di abuso d’ufficio, considerato uno strumento utile contro le zone grigie dove la corruzione può attecchire.

Le richieste alla Regione: soldi e progetti

Alla giunta regionale guidata da Francesco Rocca, l’appello è chiaro: sbloccare subito i fondi del FESR per avviare progetti strategici come la riqualificazione di piazza Gasparri e la rigenerazione dell’ex Colonia Vittorio Emanuele III, simboli di un territorio che vuole cambiare volto.

Verso un tavolo interistituzionale

Infine, la proposta di creare un tavolo permanente tra Governo, Regione e Comune, per un’azione coordinata e continua contro ogni forma di intimidazione, infiltrazione e sopruso. Una cabina di regia che trasformi la battaglia contro la mafia in una strategia strutturale, non in una risposta episodica.

