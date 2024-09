Futuro e sostenibilità: Al via la Rome Future Week con grandi progetti per la Capitale

La Capitale si trasforma in un laboratorio di innovazione e sostenibilità con l’inizio della Rome Future Week. Ieri, 17 settembre, il Salone dell’Associazione Civita in Piazza Venezia ha ospitato l’incontro inaugurale di questo ambizioso evento, con la partecipazione di personalità di spicco come il presidente dell’Associazione Civita, Gianni Letta, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e l’assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità, Monica Lucarelli.

Gianni Letta ha lanciato un messaggio chiaro e potente: “Dobbiamo unire tradizione e innovazione per preparare Roma al futuro. Non basta la tecnologia da sola; è necessario integrarla con la nostra storia e i nostri valori. Nasca dunque un nuovo umanesimo”. Questo approccio è il filo conduttore di una settimana che vedrà la Capitale animata da oltre 400 eventi distribuiti in 260 luoghi iconici, coinvolgendo cittadini, istituzioni e aziende del settore tecnologico fino al 22 settembre.

Il sindaco Gualtieri ha sottolineato l’importanza della transizione digitale e ambientale per riportare Roma al centro dell’innovazione globale. “Investiamo sull’intelligenza artificiale e la connettività digitale per creare un ecosistema favorevole alle imprese più innovative. Stiamo sviluppando una chatbot per interagire con cittadini e turisti, e realizzando una rete 5G che permetterà un governo intelligente della città. Inoltre, progetti come il termovalorizzatore e il modello Maas per i trasporti sono cruciali per la nostra visione futura”, ha dichiarato Gualtieri.

Monica Lucarelli ha descritto la Rome Future Week come una manifestazione dedicata alla trasformazione della città: “Roma si trasforma in un laboratorio aperto dove le idee e le tecnologie si incontrano per creare una visione collettiva della città del domani. Stiamo lanciando i primi 25 Centri di facilitazione digitale per combattere il digital divide, grazie a un investimento di oltre 1 milione di euro nell’ambito del Pnrr”.

Durante la giornata di apertura, sono stati svelati progetti tecnologici all’avanguardia. Boldyn ha presentato un’infrastruttura di comunicazione destinata a connettere sempre di più la città. Thales Alenia Space ha mostrato come le tecnologie satellitari saranno cruciali per il futuro di Roma. Inoltre, sono stati introdotti assistenti digitali e chatbot per semplificare l’accesso ai servizi pubblici e culturali, e le tecnologie di valorizzazione dei rifiuti di Acea e Hitachi. La serata si è conclusa con la premiazione dei progetti hi-tech Unexpected Italy e Bufaga al Roma Startup Award.

Per scoprire tutti gli eventi e il programma completo della Rome Future Week 2024, visita il sito ufficiale romefutureweek.it.

