Garbatella, vandalizzata la sede storica di FdI: scritte contro la Premier

L’attacco è stato scoperto nelle prime ore di questa mattina. Sulle saracinesche del circolo sono apparse scritte in vernice rossa: “Fasci di m***a” e “Falsa”, quest’ultima accompagnata dal simbolo della falce e martello.

Un gesto che i dirigenti del partito hanno immediatamente bollato come un’intimidazione violenta.

Il legame con Giorgia Meloni

La sezione di via Borghese non è una sede qualunque per la destra romana. È il luogo dove la Presidente del Consiglio ha mosso i primi passi politici.

Proprio alla Premier sarebbe riferita la scritta “Falsa”: sopra il messaggio sono visibili tracce di una precedente scritta rimossa, ma dal partito chiariscono che non è stato effettuato alcun intervento di pulizia prima della denuncia, lasciando intendere che il “ritocco” possa essere opera degli stessi vandali o di passanti.

Le reazioni: «Basta cattivi maestri»

I coordinatori Paolo Trancassini (regionale) e Marco Perissa (romano) hanno rilasciato una nota congiunta durissima:

«Questi episodi sono il frutto di un clima d’odio alimentato da una certa sinistra che fomenta tensioni e delegittimazione contro Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni. È ora che a sinistra si assumano le proprie responsabilità e condannino limpidamente questi gesti vigliacchi».

Solidarietà è arrivata anche dalla senatrice Ester Mieli, che ha parlato di “mani vili che avvelenano il clima politico”, e dal gruppo capitolino di FdI, che ha ribadito come colpire una sede significhi colpire la partecipazione democratica e il pluralismo.

La posizione del territorio

Anche dal Municipio VIII, territorio storicamente di sinistra, arriva la voce del consigliere Franco Federici: «Si tratta di un gesto intimidatorio da cui non ci faremo spaventare». Il circolo della Garbatella resta da anni un punto di riferimento per la comunità militante della zona, nonostante le frequenti frizioni ideologiche che caratterizzano il quartiere.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.