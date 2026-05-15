Giochi, sport e spettacolo alla Cascina di Sotto in via di Boccea

Con l’arrivo della bella stagione cresce la voglia di stare insieme, di vivere all’aria aperta, di divertirsi in contesti dove tutti, famiglie, bambini, giovani, meno giovani, gruppi di amici, possono avere la possibilità di trascorrere il proprio tempo libero in maniera attiva, secondo i propri gusti. Con questo spirito nasce La Festa in Campagna, un grande villaggio dedicato allo sport, allo spettacolo, ai giochi, alla musica, all’aggregazione e tanto altro ancora che sabato 23 e domenica 24 maggio 2026 sarà allestito negli sconfinati spazi verdi della Cascina di Sotto (in via di Boccea 922) nel cuore del XIV Municipio.

Una prima edizione destinata ad entrare nel cuore di tutti i romani, un appuntamento, ad ingresso gratuito, che prevede un programma ricco di eventi adatto a visitatori di ogni età, per chi vuole rilassarsi, per chi ama partecipare attivamente alle attività, per chi è attratto dalla cultura e dalle visite guidate, per chi ama la musica dal vivo, e chi non sa rinunciare alla buona cucina.

Taglio del nastro sabato 23 dalle 16.00 con I Giochi di una volta, che riporterà grandi e piccini ai tempi in cui si giocava in strada. Gare tra amici e famiglie con la Corsa della Carriola, Salta la corda, Tiro alla Fune. Dalle 17.30 aprirà i battenti la Discoteca a colori, dove la DJ e performer Paola Botticelli scatenerà i ritmi forsennati per ballare, tutti insieme, sui prati. Rigorosamente indicati abiti colorati. A fine serata verranno premiati i vestiti più belli dei singoli, della famiglia o dei gruppi di amici. E la festa in musica proseguirà dalle 20.30 in poi con La Balera, dove scatenarsi con il sound anni ‘60’, 70’, 80’ che unirà persone di tutte le età fino a notte fonda.

Domenica 23 si ripartirà alle 10.00 di mattina con il bis dei Giochi di una volta a cui farà seguito la Scampagnata nella natura: salta l’ostacolo. Si corre, si gioca, si superano gli “ostacoli” e all’arrivo saranno premiati il primo arrivato, la famiglia o gruppo di amici. Veronica Bencivenga la domenica mattina darà Lezioni di Yoga prima ai bambini (8-12 anni) e poi agli adulti.

Per chi ama storia e archeologia si andrà tutti insieme a visitare la Cornelia Antica con l’esperta Guida dell’Associazione Cornelia Antiqua All’ora di pranzo vi aspetta il Ristorante del Contadino, con l’intrattenimento e i giochi per i bambini, così i genitori possono pranzare in pace. Il ristorante è aperto tutto il giorno, per soddisfare ogni necessità di cibo e bevande. E il pomeriggio i Giochi, lo Sport, lo Spettacolo che coinvolgano bambini e adulti continua fino al tramonto inoltrato.

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