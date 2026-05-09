Gioco d’azzardo, la Regione Lazio vara il piano da 29 milioni: prevenzione nelle scuole e stop al “sommerso”

La Regione Lazio dichiara guerra al gioco d’azzardo patologico con un investimento senza precedenti. Approvato il piano triennale 2025-2027, la strategia punta a coinvolgere non solo il settore sanitario ma anche le reti sociali, con l’obiettivo di prevenire, curare e reinserire chi soffre di dipendenza dal gioco.

Il budget complessivo è di 29 milioni di euro, destinati a interventi strutturati su tutto il territorio regionale.

Due fonti di finanziamento

Il finanziamento del piano proviene da due canali principali: 27 milioni derivano da fondi nazionali dedicati al contrasto delle conseguenze della ludopatia, distribuiti in 9 milioni l’anno.

Altri 2 milioni arrivano da un fondo regionale per le dipendenze, destinati alle comunità terapeutiche accreditate, con l’obiettivo di sostenere percorsi di cura e reinserimento.

Tre pilastri per una strategia integrata

Il piano, illustrato dal presidente della Regione Francesco Rocca e dall’assessore all’Inclusione sociale Massimiliano Maselli, segna un cambio di passo rispetto agli interventi precedenti, finora frammentari.

Tre le direttrici principali:

Prevenzione e riduzione del danno: programmi nelle scuole e nei luoghi di aggregazione, unità mobili per intercettare i soggetti a rischio e percorsi di diagnosi precoce, con attenzione particolare a minori e pazienti con comorbidità.

Rafforzamento del sistema: nuove assunzioni e ricerca epidemiologica per far emergere il “sommerso”, ossia chi non è ancora in carico ai servizi pubblici.

Cura e inclusione sociale: protocolli specifici per detenuti e la creazione di un tavolo regionale per l’inclusione, volto a garantire percorsi abitativi e reinserimento lavorativo ai pazienti.

Un modello integrato tra sanità e sociale

Il piano prevede una stretta collaborazione tra l’assessorato alla Salute e quello all’Inclusione sociale, con il coinvolgimento diretto di ASL, Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) e enti del Terzo Settore.

«Questo progetto rappresenta un vero cambio di paradigma – sottolineano Rocca e Maselli –. L’integrazione sociosanitaria assicura continuità tra la fase clinica della cura e quella sociale del reinserimento, proteggendo le fasce più fragili della comunità».

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