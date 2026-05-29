Giovedì 4 giugno alle ore 18:30, alla vigilia della Giornata della lingua russa, la Casa Russa a Roma presenterà la produzione lirico-teatrale «Evgenij Onegin», dedicato al 195° anniversario del completamento del romanzo di Aleksandr Sergeevich Puškin.

Ad accompagnare il pubblico alla scoperta di una delle opere più significative della letteratura russa e ad aiutarlo a comprenderne più a fondo il significato saranno le arie dell’omonima opera eseguite dal Coro della Casa Russa a Roma sotto la direzione del M° Ekaterina Zarechnaya, con i solisti Marina Nachkebiya (soprano) e Stepan Iakovlev (basso), accompagnati al pianoforte da Natalia Pogosyan. Brani dell’immortale romanzo in versi saranno letti dallo scrittore, sceneggiatore e autore televisivo Marco Marrocco.

Alla serata prenderanno parte anche gli allievi del corso di danza “BallaLaika” della Casa Russa a Roma, diretta da Daniil Gostevsky.

La Giornata della lingua russa si celebra ogni anno nel giorno della nascita di Aleksandr Sergeevič Puškin, considerato il padre della moderna lingua letteraria russa. Fu proprio Puškin a riuscire a unire la ricchezza della lingua popolare, la tradizione letteraria e il linguaggio parlato, creando quella base linguistica che ha determinato lo sviluppo successivo della letteratura e della cultura russa.

Oggi la lingua russa resta una delle lingue più diffuse al mondo: è parlata da oltre 250 milioni di persone, è una delle lingue ufficiali dell’ONU e rappresenta uno strumento fondamentale di dialogo culturale e umanitario internazionale.

Un posto speciale nell’eredità letteraria di Puškin è occupato dal romanzo in versi “Evgenij Onegin”, definito spesso una “enciclopedia della vita russa”. Nell’opera trovano espressione l’atmosfera dell’epoca, le peculiarità della società russa, il carattere nazionale e la bellezza della lingua russa.

I protagonisti del romanzo sono diventati figure simboliche della letteratura mondiale, l’opera stessa ha esercitato una profonda influenza sullo sviluppo della tradizione letteraria russa, del teatro e della musica, ispirando Pëtr Il’ič Čajkovskij nella creazione di una delle opere liriche più rappresentate al mondo.

Ingresso libero con registrazione obbligatoria tramite il link: https://forms.gle/NEcgLHPspc66B7WJ8

Casa Russa a Roma – Piazza Benedetto Cairoli, 6

Si prega di esibire un documento d’identità all’ingresso.

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