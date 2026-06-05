Categorie: Associazioni Concerti e Musica Cultura e Spettacoli
Municipi:

Giornata della Russia e Giornata di Lingua Russa

Sabato 6 giugno alle ore 18:30 un concerto del Coro della Casa Russa - Martedì 9 giugno alle ore 18:30 una lezione-concerto sugli strumenti popolari russi

Redazione - 5 Giugno 2026

Il 6 giugno 2026 si celebra la Giornata di Lingua Russa, il 12 giugno la Giornata della Russia.
In queste due occasioni Casa Russa a Roma organizza:

Sabato 6 giugno alle ore 18:30 un concerto del Coro della Casa Russa a Roma per celebrare la Giornata della Lingua Russa

Martedì 9 giugno alle ore 18:30 una lezione-concerto sugli strumenti popolari russi dell’Ensemble dei giovani solisti dell’Orchestra accademica nazionale russa di strumenti popolari Nikolaj Osipov per celebrare la Giornata della Russia.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente
Anche un piccolo contributo fa la differenza
Condividi questo articolo:   Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi un commento

Articoli Correlati