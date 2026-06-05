Giornata della Russia e Giornata di Lingua Russa

Il 6 giugno 2026 si celebra la Giornata di Lingua Russa, il 12 giugno la Giornata della Russia.

In queste due occasioni Casa Russa a Roma organizza:

– Sabato 6 giugno alle ore 18:30 un concerto del Coro della Casa Russa a Roma per celebrare la Giornata della Lingua Russa

– Martedì 9 giugno alle ore 18:30 una lezione-concerto sugli strumenti popolari russi dell’Ensemble dei giovani solisti dell’Orchestra accademica nazionale russa di strumenti popolari Nikolaj Osipov per celebrare la Giornata della Russia.

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