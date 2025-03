“Giostre & Food” a San Basilio, tre giorni di puro divertimento

Una bella iniziativa, a cura dell’A.P.S. Araba Fenice III (Presidente Fabiana), si terrà venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 marzo 2025, a San Basilio, dalle ore 12.00 alle ore 23.00, presso l’area parcheggio di via Casal Tidei, dal titolo “Giostre & Food”.

Ci saranno varie giostre, seggiolini volanti, tiro ai barattoli, tagadà, tiro a segno ed altro ancora, dove adulti e bambini potranno divertirsi, in una tre giorni indimenticabile.

Previste, inoltre, aree food, dove poter gustare prelibatezze di vario genere.

L’Associazione Culturale Araba Fenice III, che non è nuova non solo ad eventi simili, ma anche di altro genere, si augura di vedere un’ampia partecipazione della cittadinanza di San Basilio e di altri quartieri.

Nell’immagine, la locandina dell’evento.

