Giovani coppie e nuclei monoparentali, bando per 15 alloggi

Pubblicato il bando per l’assegnazione di 15 alloggi di edilizia residenziale pubblica agevolata a canone calmierato a giovani coppie e nuclei monoparentali.

Si tratta di diverse tipologie di abitazioni che il dipartimento Valorizzazione del patrimonio e politiche abitative di Roma Capitale intende destinare a giovani con un’età massima di 35 anni che vivono o lavorano nel territorio.

Per partecipare non bisogna essere proprietari di un alloggio (inclusi diritti di usufrutto, uso ed abitazione) o essere già assegnatari di un appartamento realizzato con contributi pubblici. Il reddito annuo del nucleo familiare, inoltre, non deve superare il limite previsto dalla Regione Lazio per il biennio 2024-2026, 53.869,26 euro.

L’avviso pubblico si rivolge quindi a una fascia di popolazione – fatta di giovani coppie, madri e padri single – che spesso non ha i requisiti per accedere all’edilizia residenziale pubblica (ERP) e allo stesso tempo non ha le forze per rivolgersi al mercato privato.

La domanda va compilata tramite il form on-line e inoltrata entro il 15 marzo 2025 via PEC all’indirizzo protocollo.patrimonio@pec.comune.roma.it.

Può essere inviata anche tramite raccomandata A/R o consegnata direttamente a mano all’ufficio protocollo del dipartimento Valorizzazione del patrimonio e politiche abitative di Roma Capitale, in piazza Giovanni da Verrazzano 7, 00154 Roma, nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9 alle 13.

Maggiori informazioni nelle pagine dipartimentali.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.