Giovani professionisti, dal Lazio 5 milioni di euro per far decollare le idee under 40

Nella Sala Tirreno della Regione Lazio è stato presentato il bando “Giovani Attività Professionali”, un’iniziativa da 5 milioni di euro di contributi a fondo perduto pensata per sostenere la crescita e l’innovazione dei professionisti under 40 del territorio.

A promuovere l’iniziativa è stata la vicepresidente della Regione Roberta Angelilli, anche assessore allo Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione, insieme alla Consulta regionale dei Giovani Imprenditori e Professionisti del Lazio, un organismo appena nato ma già al centro del dialogo tra istituzioni e nuove generazioni.

Tra i relatori dell’evento anche l’avvocato Antonino Galletti, consigliere di amministrazione della Fondazione Rome Technopole, il presidente della Commissione Bilancio Marco Bertucci, e il presidente di Lazio Innova, Francesco Marcolini, affiancato da tecnici pronti a illustrare nel dettaglio modalità e opportunità del bando.

Per Roma Capitale erano presenti i consiglieri Lorenzo Marinone e Stefano Erbaggi.

Un trampolino per i giovani del Lazio

Il bando, finanziato con fondi europei del Programma FESR Lazio 2021-2027, è rivolto ai professionisti under 40 con partita IVA attiva e domicilio fiscale nel Lazio: avvocati, architetti, ingegneri, geometri, commercialisti, consulenti del lavoro, geologi, periti industriali e notai.

Ogni progetto potrà ottenere un contributo a fondo perduto fino a 20.000 euro, con una copertura delle spese che va dal 40% al 60%.

I finanziamenti potranno essere utilizzati per nuove aperture, ristrutturazioni, ampliamenti, modernizzazione degli studi professionali o adozione di tecnologie digitali. Le domande potranno essere presentate fino alle ore 17:00 del 16 ottobre 2025.

La Consulta, ponte tra giovani e istituzioni

La Consulta dei Giovani Imprenditori e Professionisti del Lazio — voluta dalla Regione — rappresenta una piattaforma di ascolto e confronto permanente.

Riunisce rappresentanti di imprese, ordini professionali e associazioni di categoria con l’obiettivo di costruire politiche pubbliche più vicine ai bisogni reali dei giovani.

Nei prossimi mesi sono previsti tavoli tematici e incontri territoriali per definire strategie di lungo periodo e azioni concrete di sostegno.

Angelilli: “Investire nei giovani significa costruire il futuro del Lazio”

“Si tratta di un progetto innovativo a livello nazionale. Sostenere i giovani significa investire nel futuro del nostro territorio,” ha dichiarato la vicepresidente Roberta Angelilli. “Con questo bando da 5 milioni di euro vogliamo dare una risposta concreta ai professionisti under 40. La Consulta nasce proprio per ascoltare e costruire insieme politiche capaci di trasformare talento e competenze in opportunità reali. Questo è solo il primo passo.”

