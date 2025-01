Giovedì 30 gennaio Roma-Eintracht: la mobilità

Giovedì 30 gennaio, dalle 21, allo stadio Olimpico è in programma l’incontro di Europa League, Roma-Eintracht Francoforte.

Sono attesi 3.500 circa dalla Germania: il piano viabilità prevede l’istituzione di divieti di sosta temporanei e ad ampio raggio nell’area del Foro Italico.

Possibili anche temporanee chiusure al traffico, in particolare nelle fasi di afflusso e deflusso dei tifosi. Divieti di sosta e possibili chiusure sono previsti anche nell’area di Villa Borghese.

Su richiesta della Questura e per motivi di ordine pubblico, dalle 16 potranno scattare chiusure al traffico su viale Tor di Quinto (nel tratto compresso tra via Civita Castellana e largo Maresciallo Diaz); i lungotevere Diaz, Cadorna, Fellini, della Vittoria e Oberdan; Ponte Duca d’Aosta; piazzale Maresciallo Giardino.

Sono esclusi dal provvedimento di chiusura i veicoli di soccorso pubblico e pronto intervento, i mezzi del trasporto pubblico compresi taxi e ncc, i veicoli dei residenti, i bus e veicoli utilizzati dagli steward, i veicoli dotati di pass rilasciati da Sport e Salute e dalla Roma, i veicoli della squadra dell’Eintracht Francoforte, ciclomotori e motoveicoli (a due e tre ruote) e le biciclette.

In Centro divieti di sosta, già da mercoledì 29 gennaio, in particolare a largo Corrado Ricci; via Cavour, tra largo Corrado Ricci e via del Cardello; via del Colosseo, nel tratto compreso tra largo Corrado Ricci e via Frangipane; via Frangipane, tra via del Colosseo e via del Cardello; via del Cardello tra via Frangipane e via Cavour; via e vicolo del Buon Consiglio; via del Pernicone. Su queste stesse strade possibili temporanee limitazioni alla circolazione.

Lo stadio è raggiungibile anche in modo sostenibile utilizzando il trasporto pubblico, sono diciotto i collegamenti che servono l’area: 2, 23, 31, 32, 53, 69, 70, 89, 168, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910, 911, 982.

Possibile la temporanea chiusura, solo in caso di effettiva necessità, lungo la metro A, delle fermate di Flaminio e Spagna.

Maggiori dettagli e aggiornamenti in tempo reale sul sito di Roma Servizi per la Mobilità.

