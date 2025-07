Giubileo 2025, Guidonia apre le porte ai pellegrini

Le grandi occasioni passano spesso dalle piccole scelte, quelle che parlano di impegno, di identità e di comunità. Ed è proprio in questo spirito che ieri, nell’aula consiliare di Palazzo Valentini, sede della Città Metropolitana di Roma Capitale, è andata in scena una giornata dal sapore storico per molti comuni del territorio.

Alla presenza del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, in qualità di Commissario straordinario per il Giubileo, e di S.E. Monsignor Rino Fisichella, Responsabile dell’organizzazione dell’evento, i sindaci dell’area metropolitana hanno messo in campo una rete concreta e solidale per l’accoglienza dei pellegrini in vista del Giubileo dei Giovani 2025, in programma dal 28 luglio al 3 agosto.

Tra i protagonisti anche Guidonia Montecelio, che ha risposto presente mettendo a disposizione il Palazzo dello Sport del Bivio, la palestra di Albuccione e alcune strutture scolastiche. Spazi che presto potranno trasformarsi in luoghi di incontro, condivisione e fede per migliaia di giovani provenienti da tutto il mondo.

“Ospitare questi ragazzi è un onore, ma anche un dovere morale – ha dichiarato il primo cittadino –. Guidonia si mette a servizio di un evento straordinario, consapevole dell’importanza spirituale, culturale e civile del Giubileo”.

Ma non si tratta solo di ospitalità. Il Giubileo rappresenta anche una grande opportunità per il territorio. Guidonia, infatti, ha già beneficiato di 2 milioni di euro in finanziamenti giubilari, destinati a migliorare infrastrutture e servizi. Investimenti che lasceranno un segno tangibile anche dopo l’evento, contribuendo al rilancio e alla modernizzazione della città.

L’atmosfera che si respira è quella delle grandi sfide condivise. In una stagione spesso segnata da divisioni, il Giubileo dei Giovani si profila come un’occasione per ritrovare il senso di appartenenza, per riconoscere nell’altro – nel pellegrino, nello straniero, nel giovane in cerca di fede e futuro – un ospite da accogliere, non solo con un letto e un pasto caldo, ma con lo spirito giusto.

