Giubileo: accoglienza per i senza dimora a Termini, ecco la nuova soluzione

Con l’inizio del Giubileo alle porte, Roma si prepara ad affrontare una sfida cruciale: l’accoglienza dei senza dimora nella zona della stazione Termini.

La risposta arriva con l’installazione di una tensostruttura in via Marsala, su un’area di proprietà di RFI, scelta ormai definitiva annunciata dal sindaco Roberto Gualtieri dopo una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il piano, già delineato dal Decreto Giubileo, prevedeva la creazione di quattro tensostrutture da 70 posti ciascuna per offrire riparo a chi vive in strada. Inizialmente, una di queste tende doveva sorgere a piazza dei Cinquecento, vicino alla stazione Termini, ma il progetto ha subito un aggiustamento logistico: la struttura sarà ora collocata in via Marsala, a causa dell’accelerazione dei lavori di riqualificazione della piazza.

“La piazza sarà presto trasformata, quindi l’area di cantiere non potrà più ospitare la tensostruttura”, ha spiegato Gualtieri. “Ferrovie dello Stato ha offerto una nuova area in via Marsala, ma servirà un lavoro tecnico per adattare la struttura al nuovo sito”.

Questa soluzione sembra rispondere alle preoccupazioni sollevate da diverse fazioni politiche. Alcuni, soprattutto nella destra, temevano che un centro di accoglienza vicino alla stazione potesse influenzare negativamente l’area, affollata di pellegrini e turisti.

D’altro canto, è impensabile allontanare troppo un centro di accoglienza dalla stazione, punto nevralgico per chi non ha una casa, grazie anche alla presenza di servizi essenziali come la mensa Caritas e la onlus Binario 95, entrambe situate proprio in via Marsala.

“Le tensostrutture non creano senzatetto, anzi li tolgono dalla strada”, ha sottolineato Gualtieri. “Questi luoghi di prima accoglienza sono essenziali per ridurre la sofferenza di chi vive per strada, ma servono politiche strutturali per affrontare il problema alla radice, dalla casa all’integrazione sociale”.

Durante l’incontro in Prefettura, il Sindaco ha discusso anche con Caritas e Binario 95, auspicando un maggiore supporto da parte del Governo. “Roma affronta costi sociali elevati, non sempre compensati da trasferimenti statali adeguati. È necessaria la massima collaborazione istituzionale per superare questa sfida”.

Il supporto finanziario, fondamentale per sostenere le politiche sociali, è atteso con l’approvazione della prossima Legge di Bilancio, un passo cruciale per il successo del Giubileo e per la città di Roma.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙