Giubileo: apre spazio accoglienza per pellegrini in visita a San Pietro

È stata inaugurata l’Official area di San Pietro, spazio di accoglienza per i pellegrini in visita alla basilica. L’area in via della Conciliazione sarà il primo punto di incontro con chi arriverà per il Giubileo.

Presenti al taglio del nastro il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il cardinale Mauro Gambetti, arciprete della basilica di San Pietro e vicario del Santo Padre per la Città del Vaticano, e padre Enzo Fortunato, direttore della comunicazione della basilica di San Pietro.

Lo spazio in via della Conciliazione accoglierà i pellegrini prima di giungere alla basilica e anticiperà quindi la visita al complesso di San Pietro.

Un servizio che consentirà così di preparare l’ingresso, offrendo informazioni su itinerari, luoghi e particolari di grande rilevanza anche attraverso supporti tecnologici.

Le indicazioni non riguarderanno solo San Pietro, ma anche numerosi luoghi di Roma, permettendo così un’apertura alla città.

“Siamo molto contenti di questo momento, un’ulteriore tappa di avvicinamento al Giubileo. In questo modo – ha detto il sindaco Roberto Gualtieri – la basilica accoglie e abbraccia tutti, pellegrini e turisti, con un punto di grande qualità, capace di rispondere nelle diverse lingue.

Questo abbraccio è reciproco poiché a breve aprirà piazza Pia, un’unica grande piazza tra Castel Sant’Angelo, piazza San Pietro e la città.

È molto bello che al centro di queste due aree che si protendono ci sia questo punto di accoglienza.

Prossimamente, inoltre, per Il Giubileo Roma Capitale aprirà un suo punto di informazioni turistiche presso l’auditorium della Conciliazione“.

