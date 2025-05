Giubileo delle Confraternite, tutte le info sulla mobilità

Proseguono gli appuntamenti del Giubileo 2025. Da venerdì 16 a domenica 18 è in calendario l’evento giubilare dedicato alle confraternite, domenica inoltre si svolgerà in piazza San Pietro la messa di inizio pontificato di Leone XIV.

Il programma

Il programma del weekend prevede per le giornate di venerdì e sabato il pellegrinaggio alla Porta Santa con la possibilità di ricevere il sacramento della riconciliazione nelle chiese giubilari. Venerdì l’evento di benvenuto da parte delle Confraternite di Roma, sabato la grande processione per le vie della città di Roma e domenica 18 alle 10:00 la Santa Messa per l’Inizio del Ministero Petrino del Vescovo di Roma (Piazza San Pietro).

La grande processione è in programma sabato dalle 14, sarà tra il Colosseo e il Circo Massimo e percorrerà via Claudia, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo, via dell’Ara Massima di Ercole, via dei Cerchi e, girando per via di San Gregorio e via Celio Vibenna, ritorno da via Claudia al punto di partenza.

Il programma completo degli eventi è disponibile sul sito iubilaeum2025.va .

La mobilità

Per consentire l’organizzazione della processione di sabato il servizio di trasporto pubblico nelle giornate precedenti sarà modificato perché è necessario disattivare temporaneamente la rete aerea di alimentazione del tram con i relativi tempi tecnici di smontaggio e riattivazione.

Da martedì 13, parziale chiusura al traffico in piazzale Ugo La Malfa, è deviata la linea 715: proveniente dal capolinea Teatro Marcello, percorre via del Circo Massimo, viale Aventino, piazza di Porta Capena, largo delle Vittime del Terrorismo, viale Guido Baccelli e viale Giotto. Disattivate le fermate 78403 e 78404 (via delle Terme Deciane); 70782 (via di Santa Prisca); 70783 (via Ponzio Flaminio); 70784 (via L. Battista Alberti).

Dalle 19 dei mercoledì 14 maggio e fino a inizio servizio di sabato 24 maggio la linea 3 sostituita da bus nella tratta stazione Trastevere-Porta Maggiore, la linea 8 sostituita integralmente da bus.

Le linee 3, 75, 81, 117, 118, 160, 628, 781, N3D, N3S, NMB e NMC saranno deviate.

Il dettaglio delle modifiche al trasporto pubblico locale è disponibile su atac.roma.it

Per l’accesso in città, i pullman possono acquistare il permesso di tipo G- Grande Evento.

La viabilità

Da martedì 13 parziale chiusura al traffico in piazzale Ugo La Malfa (Circo Massimo), nella sola direzione di via delle Terme Deciane. Tra il 14 e il 16 maggio alcune chiusure interesseranno temporaneamente l’area dove passerà la processione di sabato 17.

Su romamobilita.it aggiornamenti su mobilità, bus turistici e viabilità.

