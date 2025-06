Giubileo Giovani, il 19 giugno consiglio tematico all’Università Tor Vergata

In preparazione del Giubileo dei Giovani, si terrà una seduta tematica dell’Assemblea capitolina presso l’Aula Magna della Facoltà di Economia dell’Università di Tor Vergata giovedì 19 giugno, alle ore 10. È quanto stabilito nel corso dell’ultima Conferenza dei capigruppo su richiesta della presidente Svetlana Celli.

Prevista la presenza del sindaco Roberto Gualtieri; di monsignor Rino Fisichella; di Ugo Taucer per la Presidenza del Consiglio dei Ministri; del prefetto di Roma Lamberto Giannini; del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca; del presidente del Municipio VI Nicola Franco; del Rettore di Tor Vergata Nathan Levialdi Ghiron; del coordinatore servizi di accoglienza per il Giubileo Agostino Miozzo; del direttore Ufficio Speciale del Commissario straordinario del Giubileo Roberto Botta. Sono state invitate le associazioni del territorio.

“Sarà un’occasione di ascolto e confronto con i giovani, in vista del Giubileo a loro dedicato, previsto tra fine luglio e inizio agosto. Un evento di grande valore per Roma, che la città si prepara ad accogliere al meglio, grazie a un lavoro corale e al metodo Giubileo, fondato sulla collaborazione tra istituzioni e territorio. Roma ha già dimostrato, in questi mesi, di sapersi organizzare, sia sul fronte dei cantieri e dei servizi, sia nella gestione dell’accoglienza. Il Giubileo dei Giovani sarà un nuovo, importante banco di prova, anche per il dialogo con le nuove generazioni, protagoniste del futuro“, afferma la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.