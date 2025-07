Gli Etruschi tornano a Santa Severa

Venerdì 1 agosto alle ore 21 presso il Castello di Santa Severa avverrà la presentazione del libro di Fabrizio Trainito “Racconti Etruschi”, pubblicato con l’editore Ciampi.

Il libro narra vicende del passato raccontate dal punto di vista di personaggi minori che hanno vissuto attraverso le vicende più importanti della grande epopea etrusca fino all’infausto epilogo.

Un libro per riscoprire la storia del nostro territorio attraverso le avventure di un semplice guardiano di bestie, di una nobile destinata a divenire una sacerdotessa, di un fromboliere navale, di una contadina e di un giovane guerriero.

“Degli Etruschi, popolo di vinti, poco si parla e poco sembra rimasto” racconta Trainito nella quarta di copertina “perché molto di quella stupenda civiltà è stato assorbito dal mondo romano, che ne è figlio ingrato, avendo cancellato queste sue origini. Ci fu però un tempo in cui tutti temevano sui mari le navi dei Tirreni, come gli Etruschi erano chiamati. La loro alleanza con i Cartaginesi, lo scontro con i Greci, il confronto con la crescente potenza di Roma sono al centro dei miei racconti. Crescita, dominio e declino della potenza etrusca verranno vissuti attraverso gli occhi di personaggi minori, creati appositamente per narrare gli accadimenti importanti da un diverso punto di vista. Gli eroi e i grandi comandanti lasciano il segno e di loro si terrà memoria, dei miei personaggi invece non rimarrà traccia, tranne che nelle mie storie.”

I racconti contenuti nel libro sono collocati in alcuni dei momenti fondamentali della storia etrusca: Nella “battaglia alla Castellina del Marangone” l’autore tratta l’ultima fase di conquista del territorio cerite (antico nome della zona cervetrana) da parte di Roma. “Il fromboliere navale alla battaglia di Cuma” racconta della sventurata spedizione etrusca contro i Greci in Campania, in un periodo in cui la potenza etrusca era all’apice e una vittoria avrebbe significato forse il predominio anche sul Tirreno meridionale e sui Greci del sud della penisola italica. “Il destino di Sabate” narra forse la vicenda più antica, ossia l’antica leggenda della fine di Sabate, sul lago Sabotino (il lago di Bracciano). Infine in “Aulo, l’etrusco di Pyrgi”, viene descritto il periodo dell’attacco dei Siracusani al porto di Cerveteri e al saccheggio dei tempi di Pyrgi, momento dell’inizio della decadenza etrusca.

L’evento è organizzato dal Gruppo Archeologico del Territorio Cerite e presenterà la serata l’archeologo Flavio Enei, direttore del “Polo Museale Civico del Castello di Santa Severa“.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.