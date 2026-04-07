Gli Incontri Letterari di aprile 2026 della prof.ssa Loredana Mambella

Proseguono gli Incontri Letterari, tenuti dalla Prof.ssa Loredana Mambella, con il Patrocinio della Parrocchia di San Romano martire, nella omonima Biblioteca in Via delle Cave di Pietralata 63 nel IV Municipio.

Giovedì 9 aprile ore 17.00

Giovedì 16 aprile ore 17.00

Omero. Iliade. Libro X

Il Libro della esplorazione notturna di Ulisse e Diomede nel campo nemico.

Nestore propone che si invii qualcuno ad esplorare il campo nemico, si offrono per tale operazione Ulisse e Diomede.

Giovedì 23 ore 17.00

Giovedì 30 ore 17.00

Omero. Iliade. Libro XI

Il Libro della discesa in campo di Agamennone.

Nonostante gli interventi di Agamennone e di Aiace Telamonio per i Greci è una giornata terribile.

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