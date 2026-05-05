Gli Incontri Letterari di maggio 2026 della prof.ssa Loredana Mambella

Proseguono gli Incontri Letterari, tenuti dalla Prof.ssa Loredana Mambella, con il Patrocinio della Parrocchia di San Romano martire, nella omonima Biblioteca in Via delle Cave di Pietralata 63 nel IV Municipio.

Calendario Incontri Letterari Maggio 2026

Giovedì 7 Maggio ore 17.00

Omero. Iliade. Analisi e commento: Libro XII

Giovedì 14 Maggio ore 17.00

Omero. Iliade: Analisi e commento: Libro XIII

Giovedì Maggio 21 ore 17.00

Omero. Iliade. Analisi e commento: Libro XIV

Giovedì 28 Maggio ore 17.00

Omero. Iliade. Analisi e commento:Libro XV

I libri della travolgente offensiva dei Troiani contro le navi greche. La morte è l’elemento dominante.

Chi sono i buoni e chi i cattivi? L’uomo è un essere violento o è la violenza che si impadronisce dell’uomo rendendolo protagonista di eventi così cruenti?

Un dibattito sempre aperto. Omero e la lettura della Iliade sono come non mai attuali!

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