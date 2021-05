Gli stalli per biciclette… di Montesacro

Le ciclabili a Roma continuano a far discutere. L’utilizzo delle due ruote a pedali è in continua crescita complice anche la pandemia, ne sono state comprate oltre 2 milioni nel solo 2020, e la maggior presenza di percorsi ad esse dedicati in città.

Questo cambiamento non è sfuggito ad un imprenditore di Monte Sacro che ha subito abbracciato la proposta di Luca Luceri di posizionare gli “Stalli di Montesacro” davanti al suo negozio di ottica in via delle Cave Fiscali 3.

Stalli di Montesacro

Luca, come è nata questa idea?

“Ritenendo la ciclabile e l’uso della bicicletta un’opportunità, quindi ho deciso di scoprire se anche tra i commercianti della mia zona ci fosse chi la pensasse come me.

Presto fatto, un rapido consulto con alcuni amici esercenti del quartiere e scopro che molti non hanno nessun pregiudizio sulla ciclabile, anzi ecco che si fa avanti un caro amico, Cristiano Mencarelli, che non teme il cambiamento e lo considera una opportunità, quindi apprezza l’idea di adottare degli stalli per biciclette da mettere a disposizione della propria clientela dando un messaggio chiaro: “In questo negozio chi viene in bicicletta è il benvenuto!”

Cristiano ha uno spazio esterno, di sua proprietà, che ha lasciato aperto al pubblico e dotato di arredi ad uso comune, come una panchina ed un ulivo per abbellire l’area.

Stalli di Montesacro è un nome provvisorio, e si accettano consigli”.

Il gruppo Facebook Monte Sacro Talenti III municipio

Abitarearoma insieme a Luca Luceri sono gli admin del gruppo MONTESACRO – TALENTI (III MUNICIPIO ROMA) e proprio da li ha preso poi forma questa idea perché dopo una prima ricerca di mercato è nata l’idea semplice ma rivoluzionaria: creare un prodotto disegnato, progettato e realizzato totalmente a Montesacro – Talenti.

Utilizzando le enormi potenzialità del Gruppo, Luca trova Emanuele De Sante (MDS Lavori in ferro e in alluminio) e insieme a lui lo realizza, dopo un lavoro certosino tra studio materiali, normative, esigenze dei ciclisti e lo studio di una estetica che ne ricordasse le origini.

“Quando a fine aprile abbiamo finalmente posizionato gli stalli l’eccitazione è stata tanta, perché mi sembra ieri che a Roma si credeva impossibile pensare che un commerciante potesse decidere di mettere anche solo degli “scolapasta” (così vengono chiamate quelle rastrelliere basse e leggere che non offrono nessun tipo di sicurezza e poco supporto), mentre oggi – conclude Luca – siamo al punto che si sceglie anche un oggetto di design e di qualità”.

Per sapere tutti i dettagli su questa pazza idea, la storia completa è raccontata su MontesacroTalenti.it, sullo stesso sito altri commercianti illuminati e sensibili alle due ruote a pedali possono richiedere ulteriori informazioni, e lo stesso vale anche per condomini, palestre, centri commerciali, ecc.