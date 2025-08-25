Global Sumud Flotilla: attivisti da 44 paesi salpano per Gaza il 31 agosto

Un’ampia coalizione di attivisti e organizzazioni civili provenienti da oltre 40 paesi ha annunciato il lancio della Global Sumud Flotilla.

L’iniziativa vuole rompere simbolicamente il blocco navale israeliano su Gaza.

La partenza è prevista in due ondate: il 31 agosto dalla Spagna e il 4 settembre dalla Tunisia, dal Nordafrica e da altri porti coinvolti.

Gli organizzatori annunciano che si tratterà della “più grande flotta civile della storia”, si prevedono decine di imbarcazioni con mobilitazioni parallele in numerosi paesi.

L’iniziativa è stata presentata ufficialmente durante una conferenza stampa a Tunisi, nella sede dell’Unione Generale del Lavoro, alla presenza di delegati provenienti da Asia, Europa, America Latina e Africa del Nord.

Tra gli organizzatori figurano esponenti della Freedom Flotilla, del Movimento Globale per Gaza (ex Marcia Globale per Gaza), del Maghreb Sumud Convov e di una nuova coalizione del Sud-est asiatico.

Il loro obiettivo è fornire aiuti umanitari alla popolazione della Striscia di Gaza e promuovere l’apertura di un corridoio marittimo sicuro, richiamando l’attenzione internazionale sulla situazione nella regione.

Tra i partecipanti previsti anche volti noti della solidarietà internazionale come Thiago Ávila e Yasemin Acar, già coinvolti in precedenti missioni verso Gaza e in passato fermati dalle autorità israeliane.

L’annuncio di questa iniziativa arriva a poche settimane di distanza da alcuni episodi rilevanti. A fine luglio, la marina israeliana ha intercettato la nave Handala in acque internazionali, mentre cercava di raggiungere Gaza. Evento simile era accaduto poco prima alla nave Madleen.

Le autorità israeliane, che mantengono il blocco navale su Gaza dal 2007, ne giustificano la necessità per motivi di sicurezza, mentre diverse organizzazioni umanitarie e campagne internazionali ne contestano la legittimità e denunciano le gravi conseguenze sulla popolazione civile.

Oltre all’iniziativa via mare, sono previste altre manifestazioni e raduni di sostegno in decine di paesi, con l’obiettivo di attirare l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media.

L’attivista per il clima Greta Thunberg ha annunciato il proprio sostegno all’iniziativa, ricordando in un post sui social che il tentativo punta a rompere quello che definisce un “assedio illegale”.

“Il 31 agosto lanceremo il più grande tentativo di sempre per rompere l’assedio israeliano su Gaza, con decine di imbarcazioni e mobilitazioni globali” ha scritto Thunberg su Instagram.

L’iniziativa, secondo gli organizzatori, vuole essere un’azione di solidarietà civile e non violenta. Il coordinamento globale vede la partecipazione di attivisti per i diritti umani, rappresentanti sindacali e movimenti pacifisti.

Al di là delle possibilità effettive di raggiungere Gaza via mare, l’operazione vuole soprattutto riportare l’attenzione sulla situazione umanitaria nella Striscia e sul dibattito internazionale relativo al blocco e al ruolo delle istituzioni internazionali.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.