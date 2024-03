Goduria “Stop & Go”: apre nella capitale il primo KFC drive

Fame da gladiatore e zero voglia di aspettare? A Roma apre il primo KFC Drive, per mordere la croccantezza del pollo fritto del Colonnello alla velocità di un pit stop. L’indirizzo da salvare è via Casilina 1002, area di servizio Q8: un punto nevralgico lungo la grande arteria viabilistica romana, che congiunge il centro con la periferia orientale della Capitale. Il nuovo ristorante KFC, gestito dal franchisee Rebirth Chicken, è il settimo a Roma e l’83esimo in Italia e aprirà i battenti il 14 Marzo 2024.

Sono 25 i nuovi posti di lavoro creati con questa apertura, che coinvolgerà persone provenienti soprattutto dal territorio di Roma e del Lazio. Strategica la scelta di offrire il servizio Drive Through, modalità di acquisto riscoperta da un gran numero di consumatori con la pandemia e da allora in costante crescita in tutto il mondo.

“Anche noi di KFC crediamo nei vantaggi e nelle potenzialità del servizio di consegna in auto – commenta Corrado Cagnola, AD di KFC in Italia – Per questo abbiamo previsto un incremento importante di questa tipologia di ristoranti: delle 28 nuove aperture previste nel 2024, il 20% sarà dotato di servizio Drive Through, per accontentare le esigenze di una clientela smart e scattante, sempre in viaggio o in movimento”.

TECNOLOGIA E COMODITÀ, A ROMA CASILINA COME IN TUTTI I RISTORANTI KFC:

Oltre alla corsia per le auto, il nuovo ristorante di Roma – Q8 Casilina sarà dotato di una sala interna da 161 metri quadri e disporrà di 48 posti a sedere più altri 58 nel dehors esterno. Il locale sarà aperto dalle 11 alle 24 da domenica a giovedì, dalle 11 alla 1 il venerdì e il sabato. Il servizio Drive Through sarà invece attivo dalle 11 alla 1 da domenica a giovedì, dalle 11 alle 2 il venerdì e il sabato. Come tutti i ristoranti del brand in Italia e nel mondo, sarà un luogo dove sentirsi accolti in una dimensione familiare, moderna e cool, con tutte le comodità che da sempre rendono l’esperienza da KFC piacevole e rilassante. All’interno del ristorante, l’esperienza dei clienti sarà come sempre caratterizzata da una dimensione omnichannel, grazie alla possibilità di ordinare in cassa, nei chioschi presenti nel ristorante, o attraverso la app di KFC Italia con il servizio Clicca & Ritira, per gustare il proprio menù sul posto oppure altrove con il take-away.

IL POLLO FRITTO DEL COLONNELLO, UN’ESPERIENZA PER TUTTI I GUSTI:

Anche nel nuovo ristorante di Roma, i fan di KFC potranno trovare quello che amano di più: l’unico originale pollo fritto del Kentucky, preparato a mano, con tutta la sua irresistibile croccantezza e tante proposte per tutti i gusti. Ci sono i tipi da Hot Wings, alette di pollo fritto piccanti, e gli amanti dei Tender, filetti di pollo fritto in versione Crispy oppure Original Recipe. Senza dimenticare il mitico pollo con l’osso, che in KFC chiamano COB, Chicken On the Bone. Basta un attimo per riempirsi un Bucket, l’iconico contenitore anch’esso inventato dal Colonnello, oggi disponibile nei formati da 1, 2, 3 o 4 persone.

E per chi preferisce i burger? Da KFC ci sono i nuovi panini Classic Original e Classic Zinger, Colonel’s Burger, Kentucky Cheese & Bacon e Kentucky BBQ & Bacon, questi ultimi tre disponibili anche in versione double, con doppio filetto. Senza dimenticare i contorni e le salse, le patatine fritte, le insalate, i dolci e i gelati, tra cui il Sundae e la Kream Ball, disponibili anche con Nutella. E quando la sete si fa sentire, ecco le bibite a volontà con la formula free refill il servizio alla spina che permette di riempire il bicchiere tutte le volte che si vuole, scegliendo fra le diverse bibite disponibili. Perché qualunque sia la voglia, da KFC si trova sempre un botto di gusto.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati