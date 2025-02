Grande ed attenta partecipazione alla conferenza sull’antico Ponte Mammolo

Ha fatto registrare una grande ed attenta partecipazione la conferenza sul tema “Pons Mammaeus (Ponte Mammolo), l’Antico ponte romano sull’Aniene, un patrimonio storico archeologico da valorizzare, venerdì 31 gennaio 2025 alle ore 17.00 presso L’Associazione Nuovo Fidia-Museo Nena in via Edoardo D’Onofrio 35.

È stata un’iniziativa di approfondimento tesa alla salvaguardare di un importante luogo storico-archeologico di Colli Aniene attualmente in totale degrado e sul quale è stato presentato recentemente un progetto che è teso alla valorizzazione della sponda sinistra del fiume sul territorio di Colli Aniene e che però non coinvolge l’antico Ponte e la riva destra quella del quartiere Ponte Mammolo sul quale è in corso un’attività di rimozione di rifiuti ingombranti a seguito dell’ultimo rogo del 29 luglio 2024.

I partecipanti sono stati accolti con la consueta signorilità dai curatori del Museo Nena Giorgio Nena e Luigi Matteo, quest’ultimo provetto conduttore di questa e di altre eccellenti iniziative.

Dopo una breve introduzione di Dino Pesce del Circolo Legambiente “Le Perseidi” che ha illustrato le finalità della conferenza e con Massimo Bernardini, rappresentanti di lunga militanza presso il circolo Legambiente “Le Perseidi”, hanno ricordato che nel 2006, organizzarono l’evento internazionale “Puliamo il Mondo” sui margini del fiume Aniene a ridosso di Via degli Alberini. Allora, con l’ausilio dell’archeologo Carmelo Calci, si prese atto delle condizioni di inagibilità del Ponte Mammolo romano, che pur non essendo ridotto a rudere risultava difficilmente percorribile. Insieme ad alcuni residenti del quartiere e abitanti della riva opposta si ragionò non solo della necessità di renderne più agevole la percorrenza ma soprattutto della necessità di un suo restauro.

Problema che purtroppo permane anche oggi. La proposta concreta è che il Comune, detentore del 51% della proprietà dell’Acea, ordini all’azienda di rendere praticabile, e a sue spese, la percorribilità, senza ostacoli, dell’antico Ponte. Sarebbe questo oltretutto un modesto risarcimento da parte dell’Acea per i numerosi disagi che il Depuratore di Roma Est ha provocato e provoca nella cittadinanza dei due quartieri.

È poi intervenuto, calamitando l’interesse dei partecipanti, l’archeologo Carmelo Calci che ha delineato, con dovizia di particolari, un percorso storico-archeologico della via Tiburtina antica dalla porta Esquilina a Ponte Mammolo. Il suo intervento, corredato da splendide quanto rare fotografie, da lui stesso scattate durante i lavori di scavo e risalenti a una trentina di anni fa. Calci ha illustrato le tante ricchezze e bellezze uniche del territorio che meritano una maggiore attenzione da parte degli abitanti e delle autorità.

Sull’antico Pons Mammaeus (e non Mammeus – ha corretto il relatore) l’archeologo ha rievocato la campagna di scavi da lui compiuta, descrivendo anche le vicende legate al ponte di Pio IX che è sito a circa 400 metri da quello romano e su cui scorre l’attuale via Tiburtina che, in antico, e non solo in questo punto, è collocata ora a destra e ora a sinistra dell’attuale percorso. Lo ha fatto con documenti (mappe e foto in suo possesso).

Maggiori informazioni sulla via Tiburtina e sul Ponte Mammolo sono contenute nelle sue pubblicazioni ed in particolare sul libro “Roma oltre le mura: lineamenti storici topografici del territorio della 5. circoscrizione” / a cura di Carmelo Calci; Roma: Associazione culturale oltre le mura, 1998.

Il direttore di Abitare A Vincenzo Luciani ha affermato che l’incontro sarà stato utile se sarà sviluppata la conoscenza di cosa è oggi questo sito e di cosa potrebbe diventare, se si saprà ottenere la transitabilità, in sicurezza, con poca spesa e molta volontà politica, dell’antico Ponte Mammolo, per unire Colli Aniene e Ponte Mammolo e la realizzazione del ponte ciclopedonale che da Casale Rocchi-Pietralata può condurre alla Riserva dell’Aniene e Casal de’ Pazzi.

Ha poi indicato delle “istruzioni per l’uso del fiume”:

1) considerare l’Aniene per intero: con una visione dalla fonte allo sbocco del Tevere di cui è il principale affluente;

2) pensare in grande con un progetto pluriennale: le soluzioni durature non sono compatibili con le scadenze elettorali, hanno bisogno di una visione lunga e del coinvolgimento dei 37 comuni della Valle dell’Aniene, dei 3 Municipi (VI, IV e III), e soprattutto di Comune di Roma, Città Metropolitana e Regione;

3) è indispensabile con ponti ciclopedonali unire i quartieri rivieraschi, coinvolgendoli nella frequentazione e nella cura delle rive del fiume e della Riserva Naturale dell’Aniene. Senza conoscenza e frequentazione dei luoghi si costruisce sulla sabbia.

Creare un Sentiero Pasolini (nel 50° della morte) che colleghi i quartieri da lui vissuti.

Gli antichi romani costruivano ponti straordinari, i romani di oggi non possono considerare impossibili due piccoli ponti pedonali;

4) trasformare l’attuale “fogna Aniene” in fiume risanato, un’impresa ambiziosa e di lunga durata che deve coinvolgere tutti: amministratori, residenti, imprenditori con impegni decennali e attenzione e azioni quotidiane;

5) impedire gli abusi e ripristinare la legalità lungo il fiume; individuare e colpire quelli che si sono appropriati di un bene collettivo e che hanno scaricato tonnellate di rifiuti nocivi ed ingombranti e continuano a farlo impuniti. Poi il Comune risana (e i cittadini pagano con soldi che potrebbero essere impiegati nella cura del fiume);

6) è indispensabile l’unione e la cooperazione di tutti i cittadini dei quartieri, perché l’Aniene appartiene a tutti e deve diventare una priorità per tutti noi per lasciare meglio di come l’abbiamo trovato quello che abbiamo avuto in dono da chi ci ha preceduti.

A dimostrazione dell’interesse del governo locale hanno partecipato all’incontro gli assessori municipali, all’Ambiente Federica Desideri e alla Cultura Maurizio Rossi, i consiglieri Ruggiero Piccolo e Danila Fruci e il presidente Massimiliano Umberti.

Umberti ha definito l’incontro “molto bello, partecipato che mi ha permesso di tuffarmi nella storia del IV Municipio, con un approfondimento particolare sull’antico Ponte Mammolo, grazie a Legambiente ‘le Perseidi’, Carmelo Calci e Vincenzo Luciani”.

Ha poi informato su ciò che la sua amministrazione sta facendo in particolare per l’amato fiume Aniene, per il quale “si stanno ponendo le basi per un progetto che verrà messo a terra durante questa consiliatura e che verrà completato nella prossima”. Ha garantito il suo impegno, per il Ponte Mammolo e per favorire la navigabilità del fiume e il miglioramento dell’ambiente nel quale scorre, per la ristrutturazione della villa di Aquilio Regolo, della Rupe Mammea, la messa in sicurezza dell’area archeologica di Settecamini, nonché la valorizzazione di un tratto dell’antica via Tiburtina.

Sia l’assessore Desideri che il Presidente Umberti hanno assicurato che ce la metteranno tutta per raggiungere gli impegni.

Alla fine del convegno hanno anche informato che con Ama si sono fatti notevoli passi avanti per quanto riguarda il ritorno alla raccolta porta a porta dei rifiuti domestici ec he è partito il monitoraggio per il suo ripristino. Su questo l’assessore Desideri ha comunicato che tutto avverrà con con il coinvolgimento dei residenti del quartiere di Colli Aniene.

