Grande evento di animazione al Giardino dei Demar

Domenica 17 maggio 2026 dalle ore 16,30 presso il Giardino dei Demar in via Davide Campari 263 di terrà un grande evento di animazione per tutta la famiglia con gli animatori di Jolly animation, aperto a tutti, grandi e piccini.

Indresso Gratuito

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