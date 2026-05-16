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Grande evento di animazione al Giardino dei Demar

Con gli animatori di Jolly animation, Domenica 17 maggio 2026 dalle ore 16,30 presso il Giardino dei Demar in via Davide Campari 263

Redazione - 16 Maggio 2026

Domenica 17 maggio 2026 dalle ore 16,30 presso il Giardino dei Demar in via Davide Campari 263 di terrà un grande evento di animazione per tutta la famiglia con gli animatori di Jolly animation, aperto a tutti, grandi e piccini.

Indresso Gratuito

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