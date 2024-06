Gualtieri, accanto all’Asilo Savoia per difendere gruppo sportivo Montespaccato

“Roma è accanto all’Asilo Savoia nella sua battaglia per difendere la dignità del Gruppo Sportivo Montespaccato e l’azione di rilancio di cui è stato protagonista in questi sei anni.

Faccio dunque un appello alle istituzioni perché nulla di questo patrimonio vada perso. Auspico che, pur nel rispetto della sentenza della Corte di Appello del Tribunale di Roma, vengano messi in campo tutti gli strumenti esistenti per impedire che un valore irrinunciabile come il rispetto della legalità possa anche solo parzialmente tornare in discussione.

Migliaia di cittadini hanno aderito all’iniziativa di azionariato popolare investendo nel futuro dello sport e del quartiere.

Nessuno può tradire questa fiducia. La storia di “Talento e Tenacia” deve continuare senza ostacoli sulla sua strada, perché gode di un riconoscimento unanime e perché la lotta al malaffare si vince con i fatti e non con le parole”. Così, in una nota, il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

