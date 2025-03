Gualtieri annuncia case popolari, ma i tempi si allungano: Tor Sapienza aspetta, Pomezia accelera

Roma si prepara a una nuova operazione di rigenerazione urbana, almeno secondo quanto annunciato dal sindaco Roberto Gualtieri. Il piano prevede la trasformazione di una parte dell’ex storico salumificio Fiorucci di Tor Sapienza, in via Prenestina 913, in un complesso di 140 case popolari.

Il progetto è ambizioso, ma la scadenza fissata al 2027 lascia ampio margine a possibili rinvii. Non sarebbe certo il primo cantiere romano a procedere con tempi biblici.

L’ex stabilimento, noto anche per aver ospitato il Museo dell’Altro e dell’Altrove di Metropoliz (Maam), si prepara dunque a diventare uno spazio abitativo per le famiglie in difficoltà, tra cui anche coloro che già occupano illegalmente l’area.

Il piano prevede l’inizio dei lavori nel 2025, con una durata stimata di circa due anni e mezzo. Lo ha garantito il sindaco, affiancato dalla sua Giunta, attraverso i canali della stampa. Ma a Roma, si sa, tra il dire e il fare c’è spesso di mezzo la burocrazia.

A Pomezia si corre, a Roma si attende

Mentre il progetto Tor Sapienza attende di partire, l’amministrazione Gualtieri ha deciso di accelerare su un altro fronte: Pomezia. Qui è in fase di chiusura un bando-lampo per l’attivazione immediata di 120 alloggi popolari, un piano che prevede inizialmente l’affitto (con successivo possibile acquisto) delle abitazioni entro il 25 marzo 2025.

L’ultimo aggiornamento del piano, datato 26 febbraio, conferma che le case saranno operative entro il 1° aprile. E no, non è un pesce d’aprile. L’iter, solitamente lunghissimo, sembra invece procedere con una velocità sorprendente.

Coincidenze? Il nodo Castel Romano

L’accelerazione sul progetto di Pomezia arriva proprio mentre la Giunta Gualtieri sta portando avanti la dismissione del campo rom di Castel Romano, suddivisa in quattro fasi temporali.

Ufficialmente, le due iniziative non sarebbero collegate, almeno secondo quanto dichiarato dall’assessore alla casa Zevi nei mesi scorsi. Tuttavia, il tempismo resta quantomeno curioso.

Resta un interrogativo: dove andranno gli ex residenti del campo rom? Su questo punto, la Giunta non ha fornito risposte precise.

Nel frattempo, mentre Pomezia corre, Tor Sapienza aspetta. E Roma, ancora una volta, osserva i cantieri annunciati, sperando di vedere, prima o poi, il primo mattone posato.

