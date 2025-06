Guerra in Medio Oriente e caro carburante: benzina vola sopra 1,7 €/litro

L’ennesimo scossone geopolitico ha raggiunto direttamente i portafogli degli automobilisti italiani.

L’apertura del nuovo fronte di guerra tra Israele e Iran ha mandato in subbuglio i mercati petroliferi internazionali, innescando un effetto domino che, nel giro di pochi giorni, ha fatto lievitare i prezzi dei carburanti anche in Italia.

Il prezzo del Brent, il petrolio di riferimento europeo, è balzato di circa il 10%, tornando a quota 75 dollari al barile, livelli che non si vedevano dai primi di aprile. A seguire, anche le quotazioni dei prodotti raffinati nel Mediterraneo – in particolare benzina e gasolio – sono volate ai massimi da oltre due mesi.

E così, nel fine settimana, i distributori hanno ritoccato al rialzo i listini. Secondo la Staffetta Quotidiana, Eni ha aumentato di 1 centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio, mentre IP e Q8 hanno spinto ancora di più sul gasolio, con rincari fino a 2 centesimi al litro.

Il risultato? Nella media nazionale:

Diesel self service : 1,605 €/litro

Benzina self service : 1,707 €/litro

I dati, rilevati domenica mattina su circa 18mila impianti, mostrano aumenti su tutta la linea, con le pompe bianche leggermente più economiche rispetto ai distributori delle grandi compagnie.

Se benzina e gasolio salgono, va segnalato il lieve calo del GPL (0,709 €/l, -1 cent) e del metano (1,439 €/kg, -2 cent). Stabile il prezzo del GNL (gas naturale liquefatto), fermo a 1,270 €/kg.

