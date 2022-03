Housing sociale, Guarneri Sunia: “Bene Regione su aspetti regolamentari delle assegnazioni”

Il Segretario Generale del Sunia di Roma, Emiliano Guarneri, si è così espresso sulle dichiarazioni della Regione Lazio in tema di Housing Sociale. “Bene l’attenzione recentemente dichiarata dalla Regione Lazio, per voce dell’assessore Massimiliano Valeriani, sugli aspetti regolamentari delle assegnazioni degli immobili in Housing Sociale. Si dà così seguito ad una serie di iniziative della Regione che hanno portato anche al ritiro dei finanziamenti pubblici per quei costruttori che non hanno rispettato le condizioni previste dalle convenzioni. Del resto, il problema che si fosse lasciata mano libera ai costruttori, nella scelta degli inquilini degli immobili di Housing Sociale (costruiti su concessione di suolo comunale e con finanziamenti pubblici) è una condizione che è stata denunciata dal Sunia e dalle altre organizzazioni degli inquilini oltre 10 anni fa (era ancor attivo il CER, Comitato per l’Edilizia Residenziale presso la Regione Lazio). Non per niente, nel programma elettorale di Zingaretti su “Una nuova edilizia agevolata”, chiedemmo, tra le altre cose, di inserire la condizione della “assegnazione degli alloggi agli aventi diritti”, che speriamo di vedere oggi realizzata. Ma il fatto che si intervenga per ripristinare delle condizioni di diritto non può esimerci da una valutazione di merito sull’efficacia degli interventi di edilizia agevolata, soprattutto in un momento storico in cui quotidianamente paghiamo l’assenza di disponibilità di alloggi popolari. Dobbiamo prendere atto che la missione dell’Housing Sociale non ha prodotto i risultati sperati, ossia di ricostituzione di un patrimonio abitativo in locazione in favore del ceto medio e medio basso, che andasse a sostituire il patrimonio dismesso (dal 1996 ad oggi) degli enti previdenziali, delle casse, delle assicurazioni, ecc.. Con l’impoverimento progressivo delle classi sociali, acutizzato dagli effetti socio-economici della pandemia, questa situazione, ad oggi, rischia di diventare esplosiva, se letta nel quadro drammatico dei numeri del disagio abitativo romano. Ci auguriamo quindi che si concretizzi l’occasione per dettare nuove condizioni, oltre che sulle modalità di accesso agli alloggi di Housing Sociale, anche sulla determinazione dei canoni finali, che sono il reale problema dell’edilizia agevolata e la predisposizione di provvedimenti di welfare abitativo che possano quindi consentire, attraverso l’erogazione di contributi specifici, l’accesso a questi immobili anche a tutte quelle famiglie che stanno pericolosamente scivolando in condizioni di emergenza abitativa (sfratti per morosità incolpevole o insolvenza sui mutui, sgomberi degli immobili non residenziali, ecc.) e per le quali le soluzioni non possono più essere rimandate”.

