I custodi del tempo, Premiazione Banchi storici del mercato del Municipio V

Presso la Casa della Cultura e dello Sport, in via Casilina 665, il 22 ottobre 2025 ore 14,30 si terrà la premiazione dei Banchi storici del mercato del Municipio V, un’iniziativa della Rete Imprese Castani in collaborazione con il Municipio.

