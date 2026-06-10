I Giorni più Saggi e un anno di musica dell’APS Centro Studi Atelier Centodue

Il 15 giugno 2026, alle ore 18, il Teatro Torpignattara ospiterà I Giorni più Saggi – Suona e Canta: l’Atelier si Mostra, il concerto di fine anno dei corsi musicali dell’APS Centro Studi Atelier Centodue. Un appuntamento che rappresenta non solo la conclusione del percorso didattico annuale, ma anche un momento di incontro tra generazioni, famiglie, docenti, allievi e comunità.

Sul palco si alterneranno gli studenti dei corsi di pianoforte, chitarra, violino, canto individuale e del laboratorio di musica per adulti, guidati dai docenti Caterina Santi, Constanza Staniscia, Gianni Angelini, Francisco J. Echeverri, Katarzyna Solecka, Enzo Valls e Lucia Volpicelli.

Le formazioni corali: un mosaico di voci e di storie

L’APS Centro Studi Atelier Centodue porta avanti un articolato progetto corale, interamente diretto dal M° Paula Gallardo, che comprende molte formazioni diverse per età, repertorio e finalità, tutte con pari dignità artistica e culturale.

Il Coro Piccole Note dei 102

Formato dai bambini più piccoli che seguono, spesso insieme ai genitori, il percorso di propedeutica musicale dell’associazione. Un laboratorio di ascolto, gioco, ritmo e voce che introduce alla musica in età precoce, favorendo socialità e creatività.

Il Coro dei Centodue

Formato dai bambini più grandicelli che hanno seguito il percorso di propedeutica musicale dell’associazione e continuano il loro percorso musicale approfondendo lo studio della musica corale. Molti di loro si approcciano allo studio di uno strumento.

Voci d’Oro

Formazione giovanile che coinvolge ragazze e ragazzi della fascia scuole superiori e università. Un coro che cresce insieme ai suoi giovani cantori, offrendo un luogo sicuro e stimolante per esprimersi attraverso la musica.

Nuovo Coro Popolare

Formazione femminile composta da 18 cantatrici tra i 30 e gli 80 anni, dedicata al repertorio tradizionale e dialettale italiano. Il gruppo custodisce e rinnova la memoria musicale popolare, portando in scena canti che raccontano il lavoro, le feste, le lotte e la vita quotidiana delle comunità italiane.

Coroincanto Voci Femminili Senzaconfini

Coro femminile e multietnico composto da circa 25 donne tra i 30 e gli 80 anni. Riconosciuto dalla Regione Lazio come modello di Buona Pratica per l’integrazione e la tutela del patrimonio culturale nelle periferie, il coro promuove un repertorio interculturale e un forte impegno sociale. La partecipazione è gratuita, e il gruppo porta avanti numerose iniziative documentate nel proprio sito web dedicato.

Nonsolocoro Plus

L’APS Centro Studi Atelier Centodue ha recentemente accolto nella propria famiglia musicale la formazione femminile Nonsolocoro Plus, diretta da Paula Gallardo. Il nuovo ensemble raccoglie l’eredità di un progetto nato 17 anni fa, quando un gruppo di cantanti decise di dare voce a un’esperienza condivisa che andava oltre il semplice fare coro. Oggi Nonsolocoro Plus riparte con rinnovata energia, consapevole delle proprie radici e pronta a costruire nuovi orizzonti artistici.

Didattica nelle scuole: un impegno costante nel territorio

Atelier Centodue propone da anni concerti didattici, laboratori e corsi nelle scuole dell’Infanzia, Primaria, Media e Superiore, con professionisti e operatori qualificati. Un lavoro capillare che porta la musica nei luoghi dell’educazione, contribuendo alla formazione culturale delle nuove generazioni.

Eventi passati e futuri: Parco Almagià e Musica Maestra!

Parco Almagià

L’associazione è stata invitata a rappresentare il Municipio V in una rassegna dedicata alle realtà culturali del territorio.

Un’occasione preziosa per condividere con un pubblico ampio il lavoro svolto durante l’anno e per valorizzare la musica come bene comune.

Musica Maestra! – 80 anni del voto alle donne

Il 24 giugno 2026, alle 18:45, presso il Caffè Nemorense – Parco Virgiliano, le formazioni dell’associazione parteciperanno all’iniziativa promossa da ANPI Nomentano Italia, AMUSE e Chorus Inside Lazio. Un evento che celebra un anniversario fondamentale della storia democratica italiana, attraverso la voce dei cori romani.

Un’associazione che cresce grazie alle persone

L’APS Centro Studi Atelier Centodue è un progetto collettivo che vive grazie al lavoro di docenti, volontari, famiglie e professionisti. Abbiamo bisogno del vostro sostegno… Ci sono due modi per farlo:

donaci il 5×1000 e continueremo a svolgere il nostro lavoro con dedizione e amore per la comunità. (C.F. 97483140584)

Diventa Socio sostenitore con una donazione solidale detraibile fiscalmente. Clicca qui per scoprire come

Il Centro Studi Achille Serrao: poesia, memoria e territorio

Dal giugno 2016, l’associazione accoglie al suo interno il Centro Studi Achille Serrao, dedicato alla tutela e alla diffusione del patrimonio letterario del poeta e critico scomparso nel 2012. Il Centro promuove attività letterarie, incontri poetici, giornate di studio e iniziative culturali che arricchiscono ulteriormente la vita dell’associazione. Anche per questa attività puoi sostenerci diventando “amico di Achille Serrao” o socio sostenitore. Clicca qui per scoprire come.

Appuntamento al Teatro Torpignattara

15 giugno 2026 – ore 18 Via Amedeo Cencelli 68, Roma Ingresso su prenotazione (cell o whatsapp 3515547796) fino a esaurimento posti.

Un pomeriggio per ascoltare, condividere e sostenere il lavoro di una realtà che, attraverso la musica, la coralità e la cultura, continua a costruire legami nel cuore del Municipio V.

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