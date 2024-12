I giovanissimi Judoka del Collatino ancora primi nel Lazio

“Erano la conferme che io e il mio staff aspettavamo, dopo i successi del 2022 e del 2023 i nostri piccoli crescono ma continuano a vincere!”

Queste le parole soddisfatte del Coach Alfredo Malagodi subito dopo la pubblicazione delle classifiche definitive che vedono per il terzo anno consecutivo i bambini della Blu 3000 conquistare il maggior numero di vincitori, ben 27, nel circuito di gare denominato Gran Premio Giovanissimi organizzato dal Comitato Regionale Judo Lazio della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziale (F.I.J.L.K.A.M.); evidente però il rimando anche agli importanti risultati nazionali di due ragazze provenienti proprio dal vivaio della Blu 3000 e alla vittoria del Titolo Italiano nei -57 Esordienti Femminili (Cfr. Abitare A Roma del 10 giugno 2024).

“ Nello sport il risultato è importante, tuttavia il nostro intento è quello di presentare il Judo come un processo di formazione attraverso il combattimento, cooperando e divertendosi…e anche in questa occasione pensiamo di esserci riusciti.” conclude il Coach Malagodi.

Tante le conferme e qualcuno alla prima vittoria, questi i nomi di coloro che verranno premiati nella prestigiosa cornice del Centro Olimpico Matteo Pellicone fra un paio di settimane: Allegrini Arianna, Allegrini Caterina, Anemone Selene, Aniballi Eleonora, Bacchiocchi Emma, Bioletti Davide, Cialone Manuela, D’Angeli Aurora, D’Angeli Mattia, Fabbri Lidia, Gabriele Matteo, Gabriele Salvatore, Gallo Valerio, Lucchesi Mattia, Mainenti Matteo, Proietti Sveva Vittoria, Rossi Lorenzo, Rossi Vittoria, Rojas Nahui Camilla Brigitte, Sabbatelli Riccardo, Schiano Giulia, Serafini Simone, Sioletic Andrea e Traini Davide; una menzione d’onore meritano Albano Martina Maria, Del Medico Ginevra e Ruisi Caterina che, oltre alla vittoria, portano a casa il Grande Slam con il primo posto in tutte le prove del circuito.

