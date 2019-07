I nuovi appuntamenti dell’Estate Romana dal 4 al 10 luglio

Dal cinema alla musica, dalle passeggiate in città alle pièce teatrali passando per i libri e le attività per ragazzi, una nuova settimana di eventi e spettacoli per l’Estate Romana 2019. In ogni Municipio, sono diverse le iniziative in programma grazie al contributo delle tante realtà risultate idonee ai due avvisi pubblici Estate Romana 2019 ma anche delle istituzioni culturali cittadine. Qui alcuni degli appuntamenti dal 4 al 10 luglio. Il programma, in continuo aggiornamento, si trova su estateromana.comune.roma.it e su Facebook, Twitter e Instagram su @culturaaroma.

Al Caffè Nemorense, invece, giovedì 4 luglio, con Be Pop! Senza perdere l’amore a cura dell’Associazione Be Pop: nove appuntamenti per parlare di diritti umani e civili, migrazioni, violenza sulle donne, caporalato, città, ma anche comunicazione e racconto del presente.

Alla Casa del Jazz, in collaborazione con la Fondazione Musica per Roma, si rinnova l’appuntamento dal 5 luglio al 1° agosto con I Concerti nel Parco, Estate 2019. Il Festival, giunto quest’anno alla XXIX edizione, proporrà undici eventi con diverse produzioni originali, prime assolute e date in esclusiva in Italia. “Signora libertà, signorina fantasia” è il leit motiv scelto per questa edizione del festival che si muoverà in territori diversi, a volte distanti fra loro: dalla musica classica alla taranta, dal teatro all’osservazione del cielo.

Si conclude il 6 luglio la seconda edizione del Pigneto Film Festival a cura di Preneste Pop, tra il Nuovo Cinema Aquila, la Biblioteca Goffredo Mameli e Largo Venue. Un’edizione che si è arricchita di novità e contenuti, con la realizzazione di documentari di stampo civile e videoclip musicali, oltre alla produzione di corti cinematografici interamente girati nel quartiere da giovani videomaker provenienti da tutto il mondo.

Fino al 6 luglio anche Stupore, l’ultima edizione dei Giardini della Filarmonica, il festival estivo dell’Accademia Filarmonica Romana: un viaggio tra le arti e la musica del mondo con il contributo degli Istituti di cultura stranieri e delle realtà internazionali che animano la vita culturale della Capitale.

E ancora fino al 7 luglio, invece, Boomerang Fest 2019: l’evento multidisciplinare di Largo Spartaco con spettacoli per bambini, presentazioni di libri, teatro e musica dal vivo a cura dell’Associazione Crixus.

Nel Giardino della Basilica di Sant’Alessio all’Aventino torna, dal 9 luglio al 4 agosto, Pirandelliana, la rassegna dedicata alle opere di Luigi Pirandello organizzata dalla Compagnia Teatrale La Bottega delle Maschere, giunta quest’anno alla XXIII edizione. In cartellone, Tutto per bene e gli Atti unici: L’altro figlio, Male di luna, Notte, L’uomo dal fiore in bocca e All’uscita.

Fino al 10 luglio è possibile prendere parte alla Call for entries de La 72esima Ora: il concorso, a cura dell’Associazione culturale Le Bestevem, per giovani appassionati di cinema che sono chiamati a creare un cortometraggio in sole 72 ore. Per iscrivere la propria squadra alla Call ma anche per prendere parte ai workshop è sufficiente inviare una mail all’indirizzo 72esimaora@gmail.com.

Al Parco Nomentano, appuntamento fino al 3 agosto con la terza edizione dell’Aniene Festival proposto dall’Associazione Culturale La Pentola a Pressione. 32 serate di spettacoli dal vivo: dal teatro d’improvvisazione, alla stand up comedy, ma anche concerti live e ballo.

Fino al 30 settembre, appuntamento con il Festival ArteScienza organizzato dal CRM – Centro Ricerche Musicali. Il Goethe-Institut Rom, il MACRO Asilo, l’Accademia di Spagna, il Teatro Vascello, l’Auditorium Parco della Musica e lo spazio del FGTecnopolo – Parco Tecnologico Tiburtino ospiteranno i numerosi appuntamenti del Festival che quest’anno sceglie il tema “interattivo adattivo”.