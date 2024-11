I risultati del 14° Festival di Teatro Brillante Amatoriale “Colli Aniene”

Il 14° Festival di Teatro Brillante Amatoriale “Colli Aniene – Roma” si è concluso sabato 16 novembre 2024 con una serata ricca di emozioni, risate e premiazioni, celebrando il talento delle compagnie teatrali amatoriali che hanno animato il palco del teatro della Scuola Primaria “I. Calvino”. Un’edizione che ha coinvolto il pubblico con commedie brillanti e divertenti, confermando il Festival come uno degli appuntamenti più attesi e apprezzati del quartiere.

La passione del teatro amatoriale e l’impegno degli organizzatori

L’evento, organizzato dall’APS “I Scoordinati”, ha visto la partecipazione di numerosi sponsor locali, tra cui le agenzie Tecnocasa di Via Sacco e Vanzetti e Via D’Onofrio, l’AIC e l’associazione “Vivere a Colli Aniene”, che hanno contribuito alla realizzazione di una manifestazione che si conferma sempre più un punto di riferimento culturale per il territorio. Grazie al supporto del Comitato Organizzatore, che ha lavorato con passione e dedizione, è stato possibile offrire al pubblico una serie di spettacoli comici di qualità, tra cui quattro commedie dal 3 al 16 novembre, tutte caratterizzate dall’energia e dalla vivacità tipiche del teatro brillante.

La serata finale, prima della tanto attesa premiazione, è stata impreziosita da un monologo scritto e interpretato dall’attore Lodovico Bellè, presidente della Allegra Compagnia degli Assurdi, dal titolo “Se stasera sono qui”. Un momento di pura comicità che ha conquistato il pubblico presente, creando un’atmosfera di grande coinvolgimento.

I premi e le riconoscenze:

La giuria, composta da esperti del settore, ha assegnato numerosi riconoscimenti per premiare il talento degli attori, registi, tecnici e compagnie che hanno partecipato al Festival. Il Premio Migliore Spettacolo, assegnato dalla Giuria di Qualità, è andato alla Compagnia “O’SCENICI” di San Benedetto del Tronto con la commedia “LE SMANIE PER LA VILLEGGIATURA” di Carlo Goldoni, che ha conquistato tutti con la sua brillante interpretazione.

Il Premio Migliore Spettacolo Gradimento del Pubblico, deciso direttamente dai voti del pubblico, è stato invece vinto dalla Compagnia “GRANATINA” di Roma con la commedia “IL CAPPELLO DI CARTA” di Gianni Clementi.

Tra i premi tecnici, sono stati riconosciuti con Migliore Regia e Migliori Costumi rispettivamente Leonardo Vacca (Compagnia “GRANATINA”) e Antonella Mazzaferro (Compagnia “O’SCENICI”), per le loro eccezionali performance. Ad aggiudicarsi il Migliore Scenografia è stato Claudio De Angelis della Compagnia “PICCOLO PALCOSCENICO” per il suo lavoro nella commedia “Pentole senza coperchi” di Marco Fiorani.

Un applauso particolare va anche ai premi Miglior Attore e Miglior Attrice Protagonista, che sono stati assegnati a Lorenzo Martelli e Marinella Pallottini, entrambi della compagnia O’SCENICI, per le loro straordinarie interpretazioni nei rispettivi ruoli.

Il premio Solidarietà “Tullio Scatena”:

Un momento molto speciale della serata è stato il conferimento del Premio Solidarietà “Tullio Scatena”, che viene assegnato ogni anno alla compagnia che meglio esprime i valori di solidarietà che hanno ispirato la nascita di questo Festival. Quest’anno il premio è stato attribuito alla Compagnia “L’ANIMA CONTA” di Grottaferrata, per la commedia “Frecciazzurro”. Questo premio è dedicato alla memoria di Tullio Scatena, attore e autore amato nel quartiere, che ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di tutti.

Un successo che guarda al futuro:

La serata di premiazione ha quindi chiuso un’edizione straordinaria del Festival, che ha non solo intrattenuto, ma anche valorizzato il teatro come strumento di crescita culturale, educazione e connessione per la comunità di Colli Aniene. Il messaggio lanciato dall’APS “I Scoordinati” è chiaro: il teatro è una forza vitale per il quartiere, che non solo offre intrattenimento, ma aiuta a costruire una comunità più unita e solidale.

L’appuntamento ora è per il 15° Festival di Teatro Brillante Amatoriale “Colli Aniene – Roma”, dove sicuramente non mancheranno nuove emozioni, risate e occasioni per scoprire nuovi talenti. Vi aspettiamo numerosi, perché il teatro non finisce mai di stupire!

