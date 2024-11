I sabati della sostenibilità ambientale, 30 novembre 2024

In via G. Candiani 65/67, Tor Tre Teste, il 26 ottobre sono iniziati I sabati della sostenibilità ambientale, a cura de’ La Rigenera Srl.

«Dopo il primo evento – spiega il titolare, Alberto Margani – su “mobilità elettrica ed efficientamento energetico”, il prossimo 30 novembre i temi saranno quelli del “riutilizzo, swap party e lotta contro lo spreco alimentare”, cioè temi che si riferiscono al 12 obiettivo dell’Agenda 2030 dell’Onu: Consumo e produzione responsabili.»

«Il 30 novembre parleremo di lotta allo speco alimentare, di buone pratiche per la spesa e la conservazione dei cibi – prosegue Margani –. Sarà una festa dello scambio di oggetti e di abbigliamento. Tutti quelli che interverranno riceveranno in omaggio un sacchetto in carta riciclata per la raccolta, a scelta, tra varie tipologie di rifiuti.»

Le giornate del 2025 saranno dedicate a: raccolta differenziata (sistemi e dispositivi), plastic free, pratiche sostenibili (contro la plastica monouso), consumo responsabile, benessere animali e… Tutti temi che si riferiscono ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda 2030 dell’ONU contro lo spreco e l’economia lineare, a favore di quella circolare, che possa reintegrare nel sistema più prodotti possibili dopo il consumo, con meno produzione di rifiuti.

Grazie alla collaborazione con gli esercizi commerciali vicini, questi incontri hanno anche un carattere di festa. Anticipiamo che nell’incontro di dicembre saranno protagonisti i prodotti della filiera bio, e le buone pratiche per confezionare i regali di Natale.

