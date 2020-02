Ancora una lezione del Seminario del Prof. Antonio Saccà dedicato a: “Eroi. Santi. Capi. Dannati”.

Martedì 25 febbraio 2020, alle ore 17.00, presso il centro anziani Portonaccio, in via F. Meda 147 e mercoledì 26 febbraio 2020, alle ore 17.15, presso il centro culturale “Gabriella Ferri”, con ingressi sia da via G. Galantara 7 che da via delle Cave di Pietralata 76 (con possibilità di parcheggio interno), il Prof. Antonio Saccà ci parlerà di: “I santi sociali: San Giovanni Bosco – Santa Francesca Cabrini”.

Don Bosco, Giovanni Melchiorre Bosco, (1815-1888) – è stato un presbitero e pedagogo italiano, fondatore delle congregazioni dei Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice.

È stato canonizzato da papa Pio XI nel 1934.

È considerato uno dei santi sociali torinesi.

Francesca Cabrini (1850-1917), è stata una religiosa e missionaria italiana naturalizzata statunitense, fondatrice della congregazione delle Missionarie del Sacro Cuore di Gesù

Nel 1946 divenne la prima cittadina statunitense ad essere proclamata santa

Nelle due immagini i protagonisti della lezione (notizie e immagini tratte Wikipedia).

Pericle Eolo Bellofatto